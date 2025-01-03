Європу вхурделило! Чого чекати Україні: прогноз погоди на січень та лютий від народного синоптика

Погода ще має чим здивувати Україну

Перші дні 2025 року здивували українців нетиповим для січня теплом. До прикладу в столиці 2 січня стовпчики термометрів сягали позначки +9 °C. Та чи буде вся зима такою ж поблажливою для України, адже тиждень тому від потужних снігопадів вже потерпала Східна Європа: Боснія, Словенія, Хорватія.

Чого ж чекати від січня та лютого українцям, в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

Січень

Перша декада нового року, за словами Володимира Деркача, здивує різноманітністю погоди.

– Різкі переходи від "плюса" до "мінуса" будуть спостерігатись доволі часто. Середина цього відрізку буде холодною лише умовно: постійний "мінус" вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні (можливі тільки з середини першої декади), — зазначив народний синоптик.

Друга десятиденка січня розпочнеться плюсовою температурою.

– Протягом дня практично постійний "плюс", а вночі інколи "мінус". З середини місяця посиляться опади і майже відразу відбудеться зниження температури. Щоправда, воно буде не суттєве і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня, — додав знавець погоди.

Третя декада січня не буде кардинально відрізнятись від попередньої.

– Перші пару днів похолодання, а далі очікується підвищення температури. Протягом доби практично постійно буде "плюс", окрім нічних годин. В середині цього відрізку висока ймовірність опадів (два-три дні). Насамкінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом, січень 2025 буде досить теплим, як для зими. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче 15°C практично по всій території України, — підкреслив Деркач.

Лютий

Перша декада останнього місяця зими буде досить волога.

– Не можна сказати, що буде багато опадів, однак тумани та мряка стануть частими "гостями" в цей період лютого. Щодо температурного режиму, то вночі слід очікувати "мінус", а вдень або ж "плюс" чи близько 0°C, — зазначає народний синоптик.

Друга десятиденка на своєму початку продовжить тенденцію до помірного холоду від першої декади.

– Але середина цього відрізку здивує підвищенням температури. Хоч і пройдуть опади в цей час, але температура повітря, здебільшого, буде плюсова. Під кінець декади знову очікується зниження температури, але не сильне, хоча "мінус" буде з’являтися і вдень, — каже знавець погоди.

Третя декада лютого не принесе довгоочікуваного і різкого підвищення температури.

– Хоча вдень слід очікувати здебільшого "плюс". Картину погоди псуватиме вологий і досить прохолодний західний вітер, який повсякчас вриватиметься на територію України. Що ж стосується опадів, то вони матимуть більш локальний характер, — резюмував народний синоптик.

Володимир Деркач — народний синоптик з міста Камінь-Каширський на Волині. Він спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування ґрунтується на давніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня — за юліанським. За методикою народного синоптика, кожен день у цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину і спрогнозувати погоду на рік вперед.