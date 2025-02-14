Кохання, що змінило історію України: Богдан Хмельницький, Гелена Чаплинська та Визвольна війна

Чи справді романтична драма стала причиною української визвольної війни XVII століття, і як особисте життя гетьмана вплинуло на долю цілої держави

Богдан Хмельницький – постать, чия біографія обросла легендами та міфами. Його вважають героєм, який об'єднав Україну з Росією, проте чи справді все було так однозначно? Чому почалася війна з Польщею?

Яку роль у цьому зіграли жінки? І до яких фатальних наслідків призвело кохання? Спробуємо розібратися.

Кохання як привід для війни?

За романтичною версією, війна Хмельницького з Річчю Посполитою почалася через кохання. Мовляв, чигиринський підстароста Данило Чаплинський відбив у Хмельницького кохану жінку – Гелену, яка була служницею гетьмана. Начебто, овдовілий Хмельницький жив з Геленою "на віру", а Чаплинський силою забрав її собі та ще й одружився з нею. Виходить, визвольна війна почалася, як Троянська – через жінку?

Втім, ця версія має мало підтверджень. Сам Хмельницький у листах до короля Владислава IV, на якого він свого часу працював, скаржився на Чаплинського, який захопив його хутір Суботів і погрожував смертю. Про Гелену – жодного слова. Історик Михайло Грушевський взагалі вважав історію з викраденням Гелени легендою.

А от те, що Хмельницький одружився з дружиною свого кривдника – історичний факт. Влітку 1648 року, після перемог над поляками, гетьман влаштував у Чигирині весілля з Геленою, яка на той час була дружиною Чаплинського. Київський митрополит Сильвестр Косів відмовився благословити цей шлюб, але Хмельницький обійшов його заборону. Спочатку обвінчався сам, а вже восени, коли Київ захопили повстанці, патріарх Єрусалимський Паїсій обвінчав Хмельницького з Геленою. Щоправда, без нареченої.

Берестецька битва і смерть Гелени

Трагічною була доля Гелени. Напередодні Берестецької битви Хмельницький отримав звістку від сина Тимоша: той стратив Гелену, повісивши її голою. Причин називають кілька: зрада, змова, або банальна нестача грошей у гетьманській скарбниці. За однією з версій, Гелена з годинникарем обкрадали скарбницю, за іншою – листувалися з Чаплинським, готуючи змову проти Хмельницького. Так чи інакше, смерть коханої стала для гетьмана страшним ударом. Замість того, щоб керувати військом, він тяжко запив, що призвело до поразки козаків під Берестечком.

Історія кохання Богдана Хмельницького та Гелени демонструє, як особисті драми переплітаються з великою політикою. Хоча романтична версія про викрадення коханої як привід до війни має мало історичних підтверджень, стосунки з Геленою безперечно вплинули на емоційний стан та рішення гетьмана. Ця історія нагадує, що навіть найвпливовіші історичні постаті залишаються насамперед людьми, чиї особисті переживання можуть мати далекосяжні наслідки для цілих народів.

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