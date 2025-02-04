По моді XVII століття: історик розповів, як виглядала справжня зачіска Богдана Хмельницького

Історичні портрети та дослідження розкривають, як зачіска великого гетьмана відображала його положення в суспільстві та зв'язок з традиціями того часу

Богдан Хмельницький, видатний гетьман та символ української незалежності, завжди привертав увагу не лише своєю військовою майстерністю, а й зовнішнім виглядом. Особливо цікавою є деталь, яка часто залишається поза увагою — його зачіска.

Історик Олександр Алфьоров розповів, що образ Богдана Хмельницького став основою для численних художніх інтерпретацій, які продовжують формувати уявлення про українську козацьку еліту. Отже, яку зачіску мав гетьман.

Портрети гетьмана: шапка та зачіска

Унікальні портрети Хмельницького, створені художником Вільгельмом Гондіусом у 1651 році, зображують гетьмана в шапці. Проте, за цими елементами одягу ховається важлива деталь — зачіска, яка була характерною для чоловіків того часу. На основі аналізу портретів можна стверджувати, що під шапкою Хмельницький мав голену голову з чубом.

Така зачіска підкреслювала мужність і силу чоловіка. У той час це був ознака благородства та статусу. Чуб, що залишався на голові, часто асоціювався з козацькою ідентичністю. Він став символом незламності духу та відваги. Зачіска Хмельницького також відображала вплив османської культури, з якою він стикався під час свого полону.

Значення зачіски в культурному контексті

Голена голова з чубом була не лише модною тенденцією XVII століття, а й символом статусу. У той час такі зачіски часто асоціювалися з мужністю та силою. Для Хмельницького це було особливо важливо, адже він представляв інтереси козацтва та українського народу у боротьбі за автономію.

Зачіска як історичний символ

Таким чином, зачіска Богдана Хмельницького — це не просто елемент його зовнішності, а важлива частина культурної спадщини. Вона відображає не лише модні вподобання того часу, а й глибокий зв'язок між зовнішнім виглядом та соціальним статусом. Досліджуючи ці деталі, ми можемо краще зрозуміти не лише особистість гетьмана, але й епоху, в якій він жив.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Хмельницький назвав державу саме Військо Запорозьке. Згодом ця назва стала символом української державності.