Одна з бірж для фрілансерів потрапила у скандал: у чому її звинувачують

Оплатив і залишився без роботи: клієнт розкритикував одну з бірж для фрілансерів.

Онлайн-біржа фрілансу Freelancehunt, яка створена для співпраці між замовниками та виконавцями, опинилася в центрі скандалу.

Один із клієнтів поділився в TikTok неприємним досвідом використання платформи, зазначивши, що двічі поспіль стикався з несумлінними фрілансерами, а підтримка сервісу, на його думку, працює неналежним чином.

За словами чоловіка, він опублікував своє замовлення на Freelancehunt, перечитав безліч відгуків і ретельно відібрав кількох спеціалістів. Після перегляду їхніх портфоліо та обговорення деталей він обрав виконавця, який відгукнувся на його запит. Вони узгодили умови та внесли деякі корективи.

Однак через тиждень після узгодження замовлення фрілансер перестав відповідати, хоча продовжував заходити на сайт. Замовник звернувся до технічної підтримки біржі, після чого виконавця заблокували на сім днів. Водночас сервіс не дозволив залишити негативний відгук про нього, що, на думку чоловіка, може призвести до повторення таких ситуацій з іншими замовниками.

Тільки після блокування фрілансер написав замовнику, вибачився та пояснив, що у нього були технічні проблеми з програмою для монтажу. Але до блокування він повністю ігнорував клієнта.

Після невдачі з першим виконавцем чоловік обрав іншого спеціаліста, з яким погодив ті ж самі умови та дав 7 днів на виконання роботи. Однак коли минув тиждень, замовлення знову не було готове, а фрілансер перестав виходити на зв’язок.

Цього разу ситуація виявилася ще складнішою, оскільки замовник заздалегідь оплатив роботу, і тепер не розуміє, коли та чи взагалі отримає свої гроші назад. Біржа заблокувала цього виконавця на 7 днів та дозволила залишити негативний відгук, проте клієнт все одно залишився незадоволеним рівнем захисту прав замовників на платформі.

Після двох невдалих спроб знайти відповідального виконавця чоловік засумнівався у чесності позитивних відгуків про Freelancehunt. Він підозрює, що вони можуть бути проплаченими, оскільки на платформі все ще працюють фрілансери, які ігнорують замовників і порушують дедлайни.

Чоловік закликає майбутніх клієнтів бути обережними при виборі спеціалістів на біржі та уважно вивчати умови співпраці, особливо коли йдеться про передоплату.

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