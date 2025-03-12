Одна из бирж для фрилансеров попала в скандал: в чем ее обвиняют

Оплатил и остался без работы: клиент раскритиковал одну из бирж для фрилансеров.

Онлайн-биржа фриланса Freelancehunt, созданная для сотрудничества между заказчиками и исполнителями, оказалась в центре скандала.

Один из клиентов поделился в TikTok неприятным опытом использования платформы, отметив, что дважды подряд сталкивался с недобросовестными фрилансерами, а поддержка сервиса, по его мнению, работает неправильно.

По словам мужчины, он опубликовал свой заказ на Freelancehunt, перечитал множество отзывов и тщательно отобрал нескольких специалистов. После просмотра их портфолио и обсуждения деталей он выбрал исполнителя, откликнувшегося на его запрос. Они согласовали условия и внесли некоторые коррективы.

Однако через неделю после согласования заказа фрилансер перестал отвечать, хотя продолжал заходить на сайт. Заказчик обратился к технической поддержке биржи, после чего исполнителя заблокировали на семь дней. В то же время, сервис не позволил оставить негативный отзыв о нем, что, по мнению мужчины, может привести к повторению таких ситуаций с другими заказчиками.

Только после блокировки фрилансер написал заказчику, извинился и объяснил, что у него были технические проблемы с монтажной программой. Но до блокировки он полностью игнорировал клиента.

После неудачи с первым исполнителем мужчина выбрал другого специалиста, с которым согласовал те же условия и дал 7 дней на выполнение работы. Однако когда прошла неделя, заказ снова не был готов, а фрилансер перестал выходить на связь.

На этот раз ситуация оказалась еще более сложной, поскольку заказчик заранее оплатил работу, и теперь не понимает, когда и получит ли вообще свои деньги обратно. Биржа заблокировала этого исполнителя на 7 дней и позволила оставить негативный отклик, однако клиент все равно остался недоволен уровнем защиты прав заказчиков на платформе.

После двух неудачных попыток найти ответственного исполнителя мужчина усомнился в честности положительных отзывов о Freelancehunt. Он подозревает, что они могут быть проплачены, поскольку на платформе все еще работают фрилансеры, которые игнорируют заказчиков и нарушают дедлайны.

Мужчина призывает будущих клиентов быть осторожными при выборе специалистов на бирже и внимательно изучать условия сотрудничества, особенно когда речь идет о предоплате.

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