Можна заробити 25 тисяч і більше: з’явилась нескладна робота для пенсіонерів

Пенсіонерам влаштуватись на хорошу роботу нескладно

Робота для пенсіонерів з гідною оплатою стає все актуальнішою в Україні. Мережа магазинів Watsons Україна наразі пропонує вакансію комплектувальника на склад у селі Чайки Бучанського району. Компанія також шукає працівників у Києві, на вулиці Олеся Гончара.

Заробітна плата на цій посаді складає від 20 000 до 25 000 гривень залежно від виробітку. Після випробувального терміну оплата розраховується за результатами роботи, без верхньої межі доходу. Інформація про цю вакансію розміщена на порталі з пошуку роботи Work.ua.

Роботодавець забезпечує офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями. Працівники отримують оплачувану відпустку та лікарняні. Компанія надає робочий спецодяг та організовує безкоштовну розвозку від метро Академмістечко та від села Стоянка.

Основні обов'язки на посаді такі: відбір та комплектація товару для магазинів роздрібної мережі за допомогою сканера, а також розміщення товару на палетах. Працювати треба на складі за графіком 2/2 з 8:00 до 20:00.

Від кандидатів вимагається відповідальність, уважність, бажання працювати і відсутність шкідливих звичок.

Також раніше "Телеграф" розповідав про іншу вакансію з хорошим графіком. Це робота санітарки у Львові.