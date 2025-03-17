EU Reporter визначив джерела фінансування повоєнної відбудови України

Західної міжнародної допомоги і навіть використання заморожених коштів РФ може виявитися недостатньо

Треті роковини повномасштабної військової агресії РФ проти України і зростання шансів на мир актуалізували питання джерел повоєнного відновлення України – вважає європейське видання EU Reporter.

Утім видання вважає, що лише західної міжнародної допомоги і навіть використання заморожених коштів РФ може виявитися недостатньо для повноцінного фінансування повоєнної відбудови України. Адже потенційна ціна відбудови може цілком перевищувати 1 трлн. доларів.

У той час як обсяг заморожених активів РФ складає лише близько третини від цієї суми – приблизно 335 млрд. доларів.

Деякі європейські лідери, у т.ч. екс-глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, вже публічно пропонували конфіскувати ці активи та спрямувати їх на відновлення України.

Але, як пише видання, цей напрямок фінансування може зіткнутися з юридичними труднощами, оскільки вилучення державних активів без порушення міжнародного права вимагає ретельного правового обґрунтування.

Тому, імовірно, що принаймні певну частину коштів на відбудову Україна має отримати через внутрішнє стимулювання економічного розвитку і більш виважену податкову політику. Зокрема, видання звернуло увагу на прийнятий минулого року закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби.

"Однією з ключових ініціатив є підвищення акцизних податків, зокрема на тютюнові вироби. У 2024 році Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби, що передбачає поступове підвищення ставок до 2028 року для досягнення мінімального рівня акцизу в €90 за 1000 сигарет, відповідно до вимог ЄС, а також перехід на встановлення ставок акцизу в євро для уникнення ризиків девальвації гривні", — йдеться в статті.

Очікується, що підвищення акцизів на тютюнові вироби принесе додатково 28,9 млрд. грн. до держбюджету України. Але при цьому видання також звернуло увагу, що даний законопроект досі не підписаний Президентом України.

І це при тому, що МВФ вже визначив, що підписання даного закону є важливим маяком, необхідним для отримання наступного траншу фінансування для України.

За наявними оцінками, Україна щодня втрачає понад 25 млн грн податкових надходжень до бюджету через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети.

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон було направлено на підпис президенту України, проте він досі не підписаний Президентом.