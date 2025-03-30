Деякі країни НАТО побоюються перемир'я в Україні: названо несподівану загрозу

У Балтії знають, що Росія не заспокоїться після закінчення війни

Лідери країн Балтії висловлюють серйозно побоюються можливих наслідків припинення вогню в Україні. За їхніми прогнозами, це може суттєво підвищити загрозу безпеці Естонії, Латвії та Литви.

За інформацією Financial Times, представники оборонних відомств країн Балтії занепокоєні тим, що Росія використає перемир'я для посилення військової присутності поблизу їхніх кордонів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив: "Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також швидко значно зросте".

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне висловила подібну думку: "Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України". Вона наголосила, що РФ скористається часом після припинення вогню для прискорення нарощування військового потенціалу.

Військові експерти прогнозують, що з 600 тисяч російських військовослужбовців, які наразі перебувають в Україні, приблизно 300 тисяч можуть бути передислоковані на північно-східний фланг НАТО. Певкур зазначив, що ці військові не повернуться до цивільного життя через значно вищу оплату в армії.

Особливо побоюються в країнах Балтії масштабних військових навчань "Захід", що відбудуться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі цієї осені. Ці навчання проходять раз на чотири роки і моделюють конфлікт з країнами НАТО. У них залучають десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків та артилерії.

Міністри оборони країн Балтії також застерігають від перекидання військ НАТО зі своїх територій для формування європейських "сил гарантування безпеки" в Україні. "Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО", — підкреслив Певкур.

Наразі Литву захищає німецька бригада, яка найближчими місяцями буде повністю розміщена на її території. Латвію обороняють багатонаціональні сили під керівництвом Канади, а Естонію — британська бригада, яку може бути оперативно направлено з Великої Британії в разі необхідності.

Також раніше "Телеграф" писав, чи може перемир’я України та Росії призвести до довгострокового миру. Росія не відмовилася від своїх цілей, пише The Guardian.