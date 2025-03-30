У центрі Москви вибухнув лімузин з автопарку Путіна, - ЗМІ

Елітне авто коштує близько 330 тисяч євро

У Москві стався вибух елітного автомобіля, який, ймовірно, належав до автопарку президента РФ Володимира Путіна. Інцидент трапився поблизу штаб-квартири однієї з російських спецслужб 29 березня.

Як пише Bild, очевидці зафіксували на відео чорний лімузин, охоплений полум’ям, над яким здіймався густий чорний дим. За даними ЗМІ, знищеним автомобілем виявився Aurus Senat — преміальний російський седан, вартістю близько 330 тисяч євро. Інформації про те, хто перебував у салоні на момент вибуху, поки що немає. Також не надходили дані про постраждалих.

Daily Star наголошує, що через це у Кремлі начебто почалась паніка. Влада побоюється атак у самому серці Москви, особливо після попередніх резонансних подій. Нагадаємо, що в грудні 2024 року внаслідок вибуху загинув російський генерал Ігор Кирилов. Відповідальність за ту атаку взяла на себе Україна.

На такому ж автомобілі Кім Чем Ин возив Путіна під час його візиту у Пхеньян. Один з наявних зразків президент Росії подарував своєму корейському другу раніше.

Раніше "Телеграф" уже писав про проблеми Aurus Senat. Автомобіль, який позиціонується як російський аналог Rolls-Royce, має низку технічних недоліків. Власники скаржаться на численні дефекти: від проблем із електронікою до нестабільного кермування. Крім того, кузовний обвіс автомобіля має нерівномірне фарбування та видимі зазори між деталями.

Щодо заходів безпеки Путіна, його особистий захист здійснюється на найвищому рівні. Його маршрути перевіряють заздалегідь, зв’язок глушиться, а сам він пересувається лише у броньованому кортежі під охороною озброєного спецназу.