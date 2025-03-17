EU Reporter определил источники финансирования послевоенного восстановления Украины

Западной международной помощи и даже использования замороженных средств РФ может оказаться недостаточно

Третья годовщина полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и рост шансов на мир актуализировали вопросы источников послевоенного восстановления Украины – считает европейское издание EU Reporter.

Впрочем, издание считает, что только западной международной помощи и даже использования замороженных средств РФ может оказаться недостаточно для полноценного финансирования послевоенного восстановления Украины. Ведь потенциальная цена восстановления может превышать 1 трлн. долларов.

В то время как объем замороженных активов РФ составляет лишь около трети этой суммы – примерно 335 млрд. рублей. долларов.

Некоторые европейские лидеры, в т.ч. экс-глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уже публично предлагали конфисковать эти активы и направить их на восстановление Украины.

Но, как пишет издание, это направление финансирования может столкнуться с юридическими трудностями, поскольку изъятие государственных активов без нарушения международного права требует тщательного правового обоснования.

Поэтому, вероятно, по крайней мере, определенную часть средств на восстановление Украина должна получить через внутреннее стимулирование экономического развития и более взвешенную налоговую политику. В частности, издание обратило внимание на принятый в прошлом году закон о повышении акцизов на табачные изделия.

"Одной из ключевых инициатив является повышение акцизных налогов, в том числе на табачные изделия. В 2024 году Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия, предусматривающий постепенное повышение ставок до 2028 года для достижения минимального уровня акциза в €90 за 1000 сигарет, в соответствии с требованиями ЕС, а также переход на установку ставок акциза в евро для избежания рисков девальвации гривны", — говорится в статье.

Ожидается, что повышение акцизов на табачные изделия принесет дополнительно 28,9 млрл. грн. в госбюджет Украины. Но при этом издание обратило внимание, что данный законопроект до сих пор не подписан Президентом Украины.

И это при том, что МВФ уже определил, что подписание данного закона является важным маяком, необходимым для получения следующего транша финансирования для Украины.

По имеющимся оценкам, Украина ежедневно теряет более 25 млн грн налоговых поступлений в бюджет из-за неподписания закона о повышении акцизов на сигареты.

Напомним, 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон №4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" (законопроект №11090). 9 декабря принятый закон был направлен на подпись президенту Украины, однако он до сих пор не подписан Президентом.