А ви таке бачили? 5 речей, які мала кожна людина в СРСР (фото)

Побут з епохи СРСР часто поєднував функціональність із символічними рисами того часу

У період СРСР побутові речі часто поєднували доступність і символіку, відображаючи естетику та ідеологію того часу. Багато з цих предметів, від картин до техніки, стали невід'ємною частиною повсякденного життя та залишилися в пам'яті поколінь.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав 5 найцікавіших речей.

Картина-карбованка

Картина-карбованка з СРСР Картина-карбованка з СРСР

Картина-карбованка з СРСР — це доступне мистецтво, яке було популярним у часи обмеженого вибору товарів. Зазвичай це були дешеві репродукції, що зображували природу або ідеалізовані сцени радянського життя. Такі картини часто прикрашали інтер'єри стандартних квартир, відображаючи естетику та ідеологію того часу.

Соківниця "Росинка"

Соківниця "Росинка"

Цей прилад був популярним у побуті Радянського Союзу, що дозволяв легко готувати свіжі соки з фруктів та овочів. Він мав просту конструкцію, але був ефективним і довговічним, ставши частим гостем на кухнях радянських родин. "Росинка" символізувала доступність якісної техніки для кожного.

Бальзам "Зірочка"

Бальзам "Зірочка"

Цей засіб став культовим для багатьох радянських громадян, відомим своєю універсальністю та ефективністю. Маленький флакон із жовтою упаковкою був справжньою аптечкою на всі випадки життя — він допомагав при головному болю, застуді, болях у м'язах та навіть при укусах комах.

"Зірочка" стала символом радянського домашнього лікування і багато людей досі згадують її з ностальгією. Її характерний аромат ментолу та гвоздики залишився в пам'яті багатьох поколінь як частина повсякденного життя.

Коло "Здоров'я"

Кола "Здоров'я"

Наприкінці епохи СРСР цей прилад був популярним, але водночас малоефективним предметом. За задумом творців цього кола, воно повинно було допомагати вкорочувати талію — користувач мав ставати на нього ногами і робити обертальні рухи.

Проте ефективність цього способу залишалася сумнівною, а тренування часто супроводжувалися втратою рівноваги та можливими падіннями.

Скляна люстра

Скляна люстра з часів СРСР

Це типова деталь інтер'єру радянських квартир. Люстра зазвичай мала масивну конструкцію з багатьма скляними елементами, інколи оздобленими різьбленням чи кольоровими вставками.

Це було елементом розкоші в радянських будинках, хоча за своїми характеристиками люстра часто не відрізнялася високою якістю матеріалів чи довговічністю. Втім, її елегантний вигляд і масивність надавали приміщенням особливого стилю, а також підкреслювали статус власників.

Предмети побуту з епохи СРСР часто поєднували функціональність із символічними рисами того часу. І хоча багато з них не вирізнялися високою якістю, вони стали невід'ємною частиною радянської реальності і продовжують викликати ностальгію в сучасних поколіннях.

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