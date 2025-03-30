Що насправді викликало провал контрнаступу ЗСУ 2023: NYT розповіли таємну історію війни в Україні

Протягом майже трьох років Україна та США були у стратегічному таємному партнерстві

Газета New York Times описала нібито співпрацю України та Сполучених Штатів Америки у військових операціях проти Росії. Секретне партнерство спрямовувало загальну стратегію бою та давало точну інформацію про мету українським солдатам на полі бою.

Інформація про це була опублікована у свіжому матеріалі NYT. Зазначається, що розвиток та внутрішня робота даного партнерства були відомі виключно вузькому колу американських та союзних чиновників.

У цьому випадку йдеться про провалений наступ ЗСУ у 2023 році, а також операцію в Курській області та створення секретного штабу — Task Force Dragon.

Головне про співпрацю України та США у ході операцій проти РФ

Видання наводить приклад історії великого наступу ЗСУ у 2023 році. Головною його метою був Мелітополь. Штати наполягали зосередитись на одному ударі. Залужний погодився з цим, Сирський хотів іти на Бахмут і Зеленський підтримав його.

Тоді боєприпаси поділили порівну між Мелітополем та Бахмутом. П’ять найкращих бригад було віддано Олександру Сирському. При цьому американці не знали про це. Вони лише побачили дивні пересування супутниками. Тоді замість 12 бригад на південь пішло 7, а на Бахмут — 5. Проте замість прориву стався повільний поступ на кілька сіл. Байден зрозумів, що план провалився і почав слабшати заборону на удари по РФ.

Контрнаступ планувалося розпочати за графіком, 1 травня, до того, як російські війська відремонтують свої укріплення та перекинуть більше сил для зміцнення Мелітополя. Проте деякі обіцяні поставки боєприпасів та обладнання були відкладені, і, незважаючи на запевнення генерала Антоніо Агуто, що їх достатньо для початку, українці все ж таки вирішили відкласти цю ідею, доки не отримають усе.

Проміжні місяці мали бути витрачені на підготовку до контрнаступу. Генерал Сирський виділив чотири загартовані у боях бригади — кожна чисельністю від 3 000 до 5 000 солдатів — для навчання у Європі. До них також мали приєднатися чотири бригади новобранців.

У матеріалі наголошується, що вторинне настання військ генерала Сирського мало бути сконцентровано на Бахмуті, де бої йшли місяцями, з хибним ударом у бік Луганської області, області. Цей маневр, як передбачалося, зв’яже російські сили на сході та розчистить шлях для основних зусиль на півдні — наступу на Мелітополь, де російські укріплення вже гнили й руйнувалися взимку, у вогкості та холоді.

NYT пише, що між Залужним та Сирським було якесь суперництво. Посилаючись на слова українських чиновників, видання пише, що суперництво почалося з рішення Зеленського у 2021 році "підняти генерала Залужного над його колишнім начальником, генералом Сирським". Суперництво посилилося після вторгнення, оскільки командири виборювали обмежену кількість батарей HIMARS.

Американці знали, що генерал Сирський був незадоволений тим, що йому надали підтримку у контрнаступі. Коли генерал Агуто зателефонував, щоб переконатися, що він зрозумів план, він відповів: "Я не згоден, але маю наказ".

Тим часом генерал мав інші плани. Зазначається, що у Бахмуті росіяни втрачали велику кількість солдатів. Сирський побачив можливість "поглинути їх". "Візьміть усіх новачків" для Мелітополя, сказав він генералу Агуто, за словами офіційних осіб США. І коли Зеленський став на його бік, попри заперечення як його власного верховного головнокомандувача, так і американців, ключову основу контрнаступу фактично зірвали.

За підсумками, за кордон для навчання направили лише чотири неперевірені бригади. При цьому важливо уточнити, що ці військові були віком 40-50 років. Коли вони прибули до Європи, високопосадовець згадував: "Ми весь час думали: це не здорово".

Водночас розвіддані тоді показали, що тепер росіяни перемістили критично важливі об’єкти за межі досяжності HIMARS. Тому генерали Каволі та Агуто рекомендували наступний квантовий стрибок, надавши українській армії тактичні ракетні системи — ракети, відомі як ATACMS, які можуть долати відстань до 190 миль, щоб утруднити російським військам у Криму допомогу у захисті Мелітополя. Однак ATACMS були особливо хворою на тему для адміністрації Байдена.

Тим часом у РФ почали вимагати припинення постачання ATACMS для України. Проте американці вже бачили шлях до перемоги, хоча й звужується. Ключем до того, щоб просмикнути цю голку, був початок контрнаступу за графіком, 1 травня, до того, як росіяни відремонтують свої укріплення та перекинуть більше військ для зміцнення Мелітополя. Однак у термін цього так і не трапилося.

Task Force Dragon

Також видання зазначає, що у 2022 році у Вісбадені було створено секретний штаб – Task Force Dragon. У матеріалі йдеться про те, що щодня американські та українські військові офіцери встановлювали пріоритети націлювання, серед яких були російські підрозділи, частини обладнання чи інфраструктура. Американські розвідники переглядали супутникові знімки, радіовипромінювання та перехоплювали повідомлення, щоб знайти російські позиції. Після цього українським військовим передавали координати для поразки цілей.

У січні 2024 року американські та українські військові офіцери у Вісбадені спільно спланували кампанію з використанням ракет далекого радіусу дії, наданих коаліцією, разом з українськими безпілотниками, щоб атакувати близько 100 російських військових цілей по всьому Криму.

Курська область

Ще один важливий момент полягає в тому, що нібито ЗСУ зайшли до Курської області без дозволу США з американською технікою. Тобто Пентагон каже, що "це був шантаж", проте підтримка України припинена не була.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США знайшли для Трампа ідеальний план припинення війни в Україні.