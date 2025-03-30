Портрет зірки на цілу стіну: як виглядає будинок, у якому жила Гурченко в Харкові

Будинок артистки у рідному місті має скромний вигляд

У центрі Харкова, серед старовинних вуличок, є будинок, де свої дитячі роки провела радянська акторка Людмила Гурченко. Так, її помешкання у Москві набагато розкішніше, адже його вона придбала вже бувши відомою та успішною. На Батьківщині житло зірки було скромним.

"Телеграф" виріши з’ясувати, як виглядає будинок, де жила Людмила Гурченко в Харкові. Саме там пройшла її юність.

Будинок Людмили Гурченко в Харкові

Радянська акторка — уродженка Харкова. Свої дитячі та юнацькі роки вона провела саме в цьому місті. Сім’я майбутньої акторки мешкала у квартирі на 4 поверсі у чотириповерховому будинку. Адреса — провулок Кравцова, 7 (раніше — Мордвиновський провулок). До цього вони мешкали на тій самій вулиці, але в іншому будинку. Проте, сім’я була змушена переселитися через те, що їх виселили німецькі окупанти восени 1941 року.

Сам будинок — споруда без особливих архітектурних прикрас. З 1982 року будівля була в аварійному стані: протікав дах, стіни вкривалися тріщинами, просідав фундамент.

До 80-річчя від дня народження Гурченко, у 2015 році, було прийнято рішення відремонтувати будинок. Тоді відновили фасад і покрівлю. До речі, колірна гама нагадує будинок, у якому артистка жила у Москві.

Будинок Гурченко в Харкові. Фото "Новости Харькова"

Будинок Гурченко у Москві

Крім того, на стіні будівлі було створено стінопис із зображенням Людмили Гурченко. Артистка зображена на блакитному фоні, з розпущеним кучерявим волоссям та червоними губами.

Як виглядає будинок, у якому жила артистка, зараз, достеменно не відомо. У Google-картах є лише старі знімки будівлі, які зроблені ще до повномасштабного вторгнення. Оскільки Харків зараз обстрілюють росіяни, є імовірність, що будинок пошкоджений.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Людмили Гурченко. Радянська акторка похована на Новодівочому цвинтарі у Москві.