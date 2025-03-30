Український футболіст забив найкращий гол тижня у футболі, переплюнувши навіть Мессі (відео)

Захиснику вдався феноменальний удар

Лівий захисник "Лос-Анджелеса" та молодіжної збірної України Артем Смоляков забив супергол у матчі регулярного сезону МЛС. Це взяття воріт, напевно, потрапить у добірки найкращих голів тижня у світовому футболі.

Про це повідомляє "Телеграф". Українець відзначився у шостому турі Західної конференції у поєдинку проти "Сан-Дієго" (2:3).

За рахунку 0:3 21-річний Смоляков, який грає на позиції лівого захисника, отримав м’яч за межами чужого штрафного майданчика. Артем одним дотиком підробив його, після чого потужно пробив у дальній кут — круглий від поперечини залетів у ворота без шансів для голкіпера.

Відео гола Смолякова в огляді матчу "Лос-Анджелес" — "Сан-Дієго":

Зазначимо, Смоляков перейшов до МЛС із "Полісся". На рахунку українця 23 матча та 1 гол у сезоні 2024/25.

Додамо, що у цьому турі МЛС відзначився і форвард "Інтер" Маямі Ліонель Мессі. Аргентинець вийшов на заміну у грі проти "Філадельфії" (2:1) та забив переможний гол. Вийшло не так гарно, як у Смолякова.

Напередодні Антонелла Рокуццо, дружина Мессі, поділилася із шанувальниками сімейними знімками. Пара з дітьми провела день відпочиваючи вдома.