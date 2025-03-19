Науковець проаналізував дисертацію Усика і визнав її досить слабкою

Блогер Олег Смирнов, в минулому доцент Сумського державного університету, розкритикував дисертацію Олександра Усика

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) успішно захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право". Українці відреагували шквалом критики.

Не обійшов цю подію своєю увагою й блогер Олег Смирнов, в минулому доцент Сумського державного університету. Своїми висновками він поділився у Facebook.

"Стосовно ж класифікації дисертацій, слід зазначити, що дисертація Усика належить до категорії "Цитатники". З цікавинок: є посилання на невідомі джерела; занурення в лінгвістику: обговорення різних значень слова "трансформація". З якої радості?", – йдеться у дописі.

Смирнов зазначив, що на сторінці 100 Усик пише ось таке: "Окрім того, поняття трансформації широко використовується в природничих науках. В медичних, біологічних, сільськогосподарських науках особливу увагу займає дослідження генетичної трансформації. Ще в 1944 році в результаті експерименту О. Евері, К. Маклеод, М. Маккарті виявили, що перетворюючим фактором є ДНК і назвали цей процес трансформацією. У сучасній біотехнології трансформація означає фенотипові зміни, які викликані експресією чужорідного гену в організмі, тобто генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу [40; 64; 125; 181; 205; 234]."

Автор зауважив, що лише останнє наведене посилання веде читача на першоджерело та розібрав використані джерела детально. Так, №40 – посібник Гражевської "Еволюція сучасних економічних систем" 2011, в якому мова йде про економіку, а не генетику, №64 – стаття Івченка про трансформацію знов таки в економіці 2015, №125 – стаття Поченчука про трансформацію в економіці 2014, №181 — книга Тоффлера "Третя хвиля" 2000, №205 – стаття Філіппової про трансформацію в економіці 2007, №234 – стаття Avery, MacLeod, McCarty 1944. Смирнов вважає, що таким чином Олександр Усик фальсифікує джерела.

Також дописувач навів ще один приклад з лінгвістики – уривок зі сторінки 144: "Таким чином, концепція – це документ, який приймається уповноваженим на це вищим органом державної влади задля того, щоб окреслити ідейну основу, а також вектори розвитку певного державного інституту. А відтак, концепція є практично орієнтованою категорією, яка має глибокий зміст та призначення. З огляду на це, цілком справедливим буде говорити про те, що прийняти "Концепцію розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту" означає створити не тільки ідейне підґрунтя для розвитку міжнародного співробітництва, а й розробити своєрідний план дій, реалізація якого забезпечить якісно вдосконалити відповідний інститут."

Смирнова здивувало речення на сторінці 154: "З огляду на зазначене вище, цілком справедливим буде говорити про те, що міжнародні організації відіграють вкрай важливу роль у забезпеченні реалізації норм міжнародного спортивного права."

Автор звернув увагу на велику кількість дивних оборотів у висновках дисертації, що розташовані на сторінці 174-179:

1. "Під міжнародним співробітництвом у сфері фізичної культури та спорту запропоновано розуміти…"

2. "Запропоновано визначення поняття принципи міжнародного співробітництва в сфері фізичної культури та спорту…"

3. "Встановлено, що система правових засад міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту представлена цілою низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили…"

4. "Виділено наступне коло суб’єктів забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також специфіку їх компетенції: 1) Верховна Рада України…", 2) Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади, на який покладаються повноваження…, 3) Міністерство молоді та спорту України – основний суб’єкт міжнародного співробітництва, до компетенції якого входить… 4) Національна лабораторія антидопінгового контролю, котра відповідає…

5. Аргументовано, що функції забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту являють собою визначені нормами чинного законодавства напрями практичної діяльності спеціально уповноважених суб’єктів…

6. Доведено, що адміністративно-правові форми забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту – це…

7. З метою вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури та спорту, запропоновано: 1) переглянути чинну Стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року… 2) розробити та прийняти "Концепцію розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту", метою якої… 3) ратифікувати наступні міжнародні документи у сфері фізичної культури та спорту: Кодекс спортивної етики та Кодекс спортивного арбітражу; 4) покращити організаційно-управлінські засади міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. В даному контексті вбачається доцільним: а) вирішити проблеми кадрового забезпечення суб’єктів, які відповідають за забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту; б) покращити фінансове забезпечення відповідної сфери суспільного життя; в) поліпшити систему інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

8. Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід…: створити окрему позавідомчу організацію…, розробити дієві механізми спонсорства…, необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом…, забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

Резюмуючи, Смирнов написав: "Оце останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон".

Водночас народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій опублікував відео, на якому видно, що Усик не може вимовити слово "інтенсифікувати".

"Професор у галузі права Усик захищає свою дисертацію. Сумно чути це", – написав Купрій.

Раніше спортивний лікар Дмитро Бабелюк назвав захист дисертації Олександром Усиком плювком в українську освіту та науку та розкритикував українську систему освіти.