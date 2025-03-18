Усик захистив дисертацію: у мережі назвали це плювком в українську освіту та науку

Спортивний лікар вважає, що саме через такі кейси українську науку та вчених ніде у світі не сприймають всерйоз

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розкритикував українську систему освіти. Напередодні чинний професійний боксер Олександр Усик захистив дисертацію та здобув докторський ступінь.

Відповідну заяву Бабелюк опублікував на своєму телеграм-каналі. Він назвав ситуацію "кринжем".

"Ну й кринж.

Всі ми в курсі, що кількість дипломованих спеціалістів на квадратний метр в Україні ледь не найбільша у світі й точно одна з лідируючих у Європі.

Але це точно не щось чим варто пишатися, адже вища освіта, тим більше вищі наукові ступені, не є чимось надто доступним, чимось, що ти купуєш у магазині. Саме тому освіту "здобувають".

Тут найбільше питання: "навіщо?". Абсолютний чемпіон світу, легенда українського та світового боксу, навіщо тобі те PhD? Щоб не бути л**ом? Чому б ні, якщо його так просто можна отримати?

А на ділі виходить плювок в українську освіту і науку, яка і так на ладан дихає, а ось такі історії лише більше її дискредитують і показують який це все фарс.

Те саме стосується й іншого "доктора філософії", який зараз у Лондоні видає книги, після захисту у Ківалова.

Нема претензій до людей і їх заслуг у своїх сферах, але чи є це індульгенцією, щоб публічно ґвалтувати інститут української науки, кидаючи тінь на інституції та показуючи, що є хтось рівніший за інших. Чи всі в Україні можуть собі дозволити отак захистити дисертацію?

Так, можливо, я на такі новини реагую більш емоційно, так я сам вже третій рік здобуваю PhD, знаю яких зусиль воно коштує і який шлях проходять люди, щоб носити потім це звання.

За кордоном, попри твій статус чи походження, ти все одно будеш змушений пройти безліч етапів на шляху до звання "доктора філософії", в той час, як в Україні достатньо бути своїм.

Історія, від якої тхне і виглядає вона як щось, чого можна було б спокійно уникнути, не кидаючи тінь на інститут української науки в очах співвітчизників та міжнародної спільноти.

Потім не дивуйтеся, що українську науку та науковців ніде у світі не сприймають серйозно", — написав Бабелюк.

Нагадаємо, у січні у Лондоні (Велика Британія) відбулася урочиста церемонія вручення нагород від культового журналу про бокс – The Ring. Усик взяв участь у заході та виграв одразу у кількох номінаціях.