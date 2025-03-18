"Навіщо знецінювати науку?" Усика розкритикували за захист дисертації

Наукового керівника спортсмена вимагають відправити у відставку

Відомий український боксер Олександр Усік захистив дисертацію та став доктором філософії. Проте одразу після цього Харківський національний університет внутрішніх справ, де проходив захист, зіткнувся з критикою.

Зокрема, заяву зробила координатор антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк у Facebook. Вона зазначила, що 18 березня був "ще один день ганьби української науки".

"Пан Олександр Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку подібним чином? Ви хочете отримати доплату за фейковий ступінь і приєднатися до списку фейкових вчених, які грабують бюджет України?", — написала вона.

Вовк зазначила, що з огляду на зайнятість боксера та його розклад тренувань та боїв, у нього не знайшлося б часу проводити дослідження, брати участь у конференціях чи писати статті.

Вона також розкритикувала спеціальну раду ХНУВС за "імітацію освітнього процесу", після чого звернулася до Нацагентства з забезпечення якості вищої освіти із закликом скасувати це рішення через порушення принципу дотримання академічної доброчесності.

"Вважаю, що чемпіон, якщо він вартий усіх перемог, повинен відмовитися від фейкового диплома і вибачитися перед суспільством. А його науковий керівник, члени спецради повинні бути відсторонені від діяльності", — додала Вовк.

Як повідомлялося раніше, Усіка також розкритикував спортивний лікар Дмитро Бабелюк. За його словами, саме через такі випадки українську освіту та науку ніде не сприймають серйозно.