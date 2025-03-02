Гаряча дружина Усика у міні сукні стала окрасою сімейного свята (фото)

Дружина спортсмена блиснула фігурою на вечірці

Дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 15 КО) Катерина поділилася в соцмережах ефектними знімками від дня народження дочки Єлизавети. Напередодні старшій дитині Усиків виповнилося 15 років.

Відповідні знімки Катерина опублікувала в Instagram. Мама чотирьох дітей на свято одягла ефектну міні сукню, що підкреслює її форми.

Катерина Усик

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружилися в 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Нагадаємо, зараз Олександр відпочиває після того, як у реванші здолав британця Тайсона Ф’юрі. Усик вже встиг відзвітувати, що проведе ще два поєдинки, проте ім’я наступного суперника "Кота" поки невідоме, хоча він сам виявив бажання битися з британцем Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик потрапив у скандал через пояс, який президент України Володимир Зеленський взяв із собою на переговори з президентом США Дональдом Трампом. Відлуння скандалу дійшло навіть до Держдуми РФ.