Ученый проанализировал диссертацию Усика и счел ее достаточно слабой: все детали

Диссертация Александра Усика получила новую порцию критики

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) успешно защитил диссертацию и получил степень доктора философии по специальности "Право". Украинцы отреагировали шквалом критики.

Не обошел это событие своим вниманием и блогер Олег Смирнов, в прошлом доцент Медицинского института Сумского государственного университета. Своими выводами он поделился в Facebook.

"Что касается классификации диссертаций, следует отметить, что диссертация Усика относится к категории "Цитатники". Из интересного: есть ссылки на неизвестные источники; погружение в лингвистику: обсуждение различных значений слова "трансформация". С какой радости?", — говорится в сообщении.

Смирнов отметил, что на странице 100 Усик пишет следующее: "Кроме того, понятие трансформации широко используется в естественных науках. В медицинских, биологических, сельскохозяйственных науках особое внимание занимает исследование генетической трансформации. Еще в 1944 году в результате эксперимента О. Эвери, Маклеод, М. Маккарти обнаружили, что преобразующим фактором является ДНК и назвали этот процесс трансформацией. В современной биотехнологии трансформация означает фенотипические изменения, вызванные экспрессией чужеродного гена в организме, то есть генетическую модификацию клетки путем введения и последующей экспрессии чужеродного генетического материала [40; 64; 125; 181; 205; 234]."

Автор отметил, что только последняя приведенная ссылка ведет читателя на первоисточник и разобрала использованные источники подробно. Так, №40 – учебник Гражевской "Эволюция современных экономических систем" 2011, в котором речь идет об экономике, а не генетике, №64 – статья Ивченко о трансформации опять-таки в экономике 2015, №125 – статья Поченчука о трансформации в экономике 2010, №205 – статья Филипповой о трансформации в экономике 2007, №234 – статья Avery, MacLeod, McCarty 1944. Смирнов считает, что таким образом Александр Усик фальсифицирует источники.

Также корреспондент привел еще один пример, касающийся лингвистики – отрывок со страницы 144: "Таким образом, концепция – это документ, который принимается уполномоченным на это высшим органом государственной власти для того, чтобы очертить идейную основу, а также векторы развития определенного государственного института. Следовательно, концепция является практически ориентированной категорией, которая имеет глубокий смысл и назначение. Учитывая это, вполне справедливо будет говорить о том, что принять "Концепцию развития международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" означает создать не только идейную основу для развития международного сотрудничества, но и разработать своеобразный план действий, реализация которого обеспечит качественно усовершенствовать соответствующий институт."

Смирнова удивило предложение на странице 154: "Учитывая вышесказанное, вполне справедливым будет говорить о том, что международные организации играют крайне важную роль в обеспечении реализации норм международного спортивного права."

Автор обратил внимание на большое количество странных оборотов в выводах диссертации, которые расположены на странице 174-179:

1. "Под международным сотрудничеством в сфере физической культуры и спорта предложено понимать…"

2. "Предложено определение понятия принципы международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта…"

3. "Установлено, что система правовых основ международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта представлена целым рядом нормативно-правовых актов разной юридической силы…"

4. "Выделен следующий круг субъектов обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, а также специфику их компетенции: 1) Верховная Рада Украины…", 2) Кабинет министров Украины — высший орган исполнительной власти, на который возлагаются полномочия…, 3) Министерство молодежи и спорта Украины — основной субъект антидопингового контроля, соответствующего…

5. Аргументировано, что функции обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта представляют собой определенные нормами действующего законодательства направления практической деятельности специально уполномоченных субъектов…

6. Доказано, что административно-правовые формы обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта – это…

7. В целях совершенствования административного законодательства, регулирующего международное сотрудничество в сфере физической культуры и спорта, предложено: 1) пересмотреть действующую Стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2028 года… 2) разработать и принять "Концепцию развития международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" спортивной этики и Кодекса спортивного арбитража; 4) улучшить организационно-управленческие основы международного сотрудничества в области физической культуры и спорта. В данном контексте представляется целесообразным: а) решить проблемы кадрового обеспечения субъектов, отвечающих за обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта; б) улучшить финансовое обеспечение соответствующей сферы общественной жизни; в) улучшить систему информационно-аналитического обеспечения международного сотрудничества в области физической культуры и спорта.

8. Обобщено, что в нашем государстве целесообразно имплементировать следующий зарубежный опыт…: создать отдельную вневедомственную организацию…, разработать действенные механизмы спонсорства…, необходимо развитие спортивной инфраструктуры в Украине; разработать программы обмена опытом, как между спортсменами, так и тренерским составом…, обеспечить поддержку программ подготовки молодежи за рубежом, что особенно актуально в условиях военного положения, поскольку на сегодняшний день многие спортсмены вынуждены заниматься в подвальных помещениях, или несколько раз за одну тренировку спускаться в укрытие.

Резюмируя, ученый написал: "Вот последнее очень интересное. Спортсмены очень страдают, что им приходится спускаться в укрытие, поэтому их надо послать за границу".

В другом посте Смирнов рассказал о научном руководителе диссертации Усика.

"Это очень яркая личность. Музычук Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. Научный руководитель 15 диссертаций с плагиатом. Оппонент 23 диссертаций с плагиатом", — говорится в публикации.

Между тем народный депутат Украины 8-го созыва Виталий Куприй опубликовал видео, на котором видно, что Усик не может произнести слово "интенсифицировать".

"Профессор в области права Усик защищает свою диссертацию. Грустно слышать это", — написал Куприй.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк назвал защиту диссертации Александром Усиком плевком в украинское образование и науку и раскритиковал украинскую систему образования.