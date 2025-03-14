Усик хотів покинути Україну: "за що мене чорнили?" (відео)

Український боксер дав відкрите інтерв’ю

Непереможний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що після критики з боку співвітчизників замислювався про зміну громадянства. Зараз Олександр відпочиває після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у реванші.

Відповідний коментар Усик дав в інтерв’ю Славі Дьоміну. Олександр зазначив, що отримував пропозиції з Туреччини, Ірландії, а запрошення з боку РФ відкинув одразу.

"Відповідальність перед суспільством? Яка? Це їхні очікування, а не мої. На початку я навіть хотів покинути країну, коли мене почали дуже сильно чорнити, я не розумів за що. Туреччина, Ірландія пропонували. Спочатку було так, а згодом я зрозумів, що країна тут ні до чого. Це просто людина, яка хоче бути в центрі уваги й за рахунок мого імені робить собі популярність чи ще щось", — заявив Усик.

Наразі Усик чекає, коли оголосять ім’я його наступного суперника. На бій з українським чемпіоном претендує чемпіон світу за версією IBF британець Даніель Дюбуа та "тимчасовий" чемпіон за версією WBO Джозеф Паркер із Нової Зеландії. До речі, WBO наполягає, щоб Усик провів обов’язковий захист титулу проти Паркера, який нещодавно зупинив Мартіна Баколе.