Усик отримав ступінь доктора філософії: відео захисту дисертації

Український боксер отримав вчений ступінь

У вівторок, 18 березня, чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) успішно захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право". Напередодні WBO зобов’язала українського боксера провести захист титулу проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) із Нової Зеландії.

Про це повідомляє пресслужба Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС) на своєму YouTube каналі. Таким чином, Усику присудили ступінь доктора філософії в галузі знань "Право".

Тема дисертації Усика "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту". Олександр навчається у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС з жовтня 2021 року.

Усик довгий час заперечував можливість стати політиком, проте 2024 року зізнався, що хоче стати міністром спорту України. Щобільше, він назвав це своєю метою. Раніше Олександр повідомив, що проведе у боксі ще 2 поєдинки. Кіт хотів битися з переможцем "дуелі" Дюбуа — Паркер, але Даніель в останній момент захворів, і Джозеф вийшов на ринг проти Мартіна Баколе.