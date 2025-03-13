Усика зобов’язали битися з колишнім чемпіоном світу

Український чемпіон може провести бій проти новозеландського боксера

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) провести захист титулу проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Паркер став претендентом на бій з українцем після того, як брутально нокаутував Мартіна Баколе на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Ring. Президент WBO Густаво Олівері зробив заяву з цього приводу.

"WBO офіційно наказує провести обов’язковий захист між Усиком і Паркером, щоб усунути статус тимчасового чемпіона. Ця дія відповідає нашій чіткій політиці щодо наявності лише одного чемпіона у кожній ваговій категорії", — сказав Олівері.

Зазначимо, WBO дала Усику та Паркеру 30 днів на досягнення угоди. Якщо сторони не домовляться, буде призначено промоутерські торги. Джозеф володів чемпіонським поясом WBO у гевівейті кілька років, поки не програв титул у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, основним претендентом на бій з Усиком був чемпіон IBF Даніель Дюбуа. Британець мав захистити титул у поєдинку проти Паркера, проте захворів, а чемпіонський поєдинок було скасовано. Олександр раніше заявив, що хоче провести два бої перед завершенням кар’єри, один із яких із Дюбуа.