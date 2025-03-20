Переламані ноги, руки та хребет. Що відомо про стан 20-річної української моделі Ковальчук, яку знайшли в Дубаї

Дівчину знайшли на узбіччі дороги у критичному стані

Українську 20-річну модель Марію Ковальчук, яка загадково зникла в Дубаї на початку березня і знайшлася у лікарні 19 березня, з переломами рук, ніг та хребта напередодні відшукали на узбіччі дороги. Дівчина не виходила на зв'язок із рідними упродовж восьми днів.

За інформацією пропагандистського Telegram-каналу SHOT, 9 березня Марія відзначала свій 20-й день народження. Вона вирушила на вечірку до шейхів, які організували розкішне святкування. Наступного дня дівчина подзвонила матері й розповіла, що планує залишитися на день у готелі з двома незнайомцями, які запросили її до себе.

Мати Марії зазначає, що під час тієї телефонної розмови її голос звучав розгублено, ніби вона не була впевнена у своєму рішенні. Це був останній раз, коли родичі чули її голос. Після цього зв’язок із дівчиною обірвався.

Рідні забили на сполох, коли Марія перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. Вони намагалися з’ясувати її місцеперебування через знайомих і правоохоронців, однак інформації про неї не було.

Лише через вісім днів, напередодні ввечері, дівчину знайшли на узбіччі дороги. Вона була у критичному стані – з численними переломами рук, ніг та хребта. Її негайно доправили до лікарні, де провели чотири термінові операції. Зараз Марія не може рухатися – вона лише ворушить губами, але поки що не в змозі говорити. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Підозри щодо викрадення та насильства

Рідні висловлюють серйозні побоювання щодо того, що з Марією могли жорстоко поводитися та утримувати проти її волі. Вони не виключають, що вона стала жертвою сексуального рабства, де її кілька днів ґвалтували, а потім викинули на дорогу.

Наразі триває розслідування, аби з’ясувати, що саме сталося з дівчиною за ці вісім днів і хто винен у її жахливому стані.

Варто зазначити, що Марія Ковальчук прилетіла у Дубаї 15 лютого. Там вона працювала моделлю, знімала відео для OnlyFans і брала участь в акції, яка присвячена політологу Борису Кагарлицькому — "Boris for Peace!". У Росії його засудили за звинувачення у "виправданні тероризму" на 5 років.

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