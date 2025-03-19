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У Дубаї загадково зникла 20-річна модель з України: її знайшли у тяжкому стані (фото)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Марія Ковальчук зникла на початку березня Новина оновлена 19 березня 2025, 18:07
Марія Ковальчук зникла на початку березня. Фото Колаж Телеграфу

Дівчина перенесла три операції і не може говорити

Українська модель Марія Ковальчук загадково зникла у Дубаї на початку березня цього року. Упродовж дев'яти днів родичі та друзі не могли вийти з дівчиною на зв'язок. Рідні навіть припускали, що вона могла стати жертвою сексуального рабства.

Сьогодні, 20 березня, 20-річну дівчину знайшли у лікарні без документів та мобільного телефона. Вона у важкому стані. Про це повідомила її мама — Анна Ковальчук.

Марія Ковальчук зникла

Відомо, що дівчина перенесла три операції і поки не може говорити. У місцевій поліції порушили кримінальну справу про зникнення.

Згідно з наявною інформацією, 9 березня Марія була на вечірці з двома чоловіками, які представилися як представники модельного бізнесу. Наступного дня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Вже 11 березня вона мала вилетіти до Таїланду, але більше не виходила на зв'язок.

Марія Ковальчук зникла

Повідомляється, що Марія прибула до Дубаю 15 лютого, працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", присвяченій політологу Борису Кагарлицькому, якого в росії засудили на 5 років за звинуваченням у "виправданні тероризму".

Марія Ковальчук зникла

Раніше "Телеграф" розповідав, що померла мама проросійського журналіста Олеся Бузини. Про її смерть "кричали" усі російські ЗМІ.

Теги:
#Модель #Дубаї