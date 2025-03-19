У Дубаї загадково зникла 20-річна модель з України: її знайшли у тяжкому стані (фото)

Дівчина перенесла три операції і не може говорити

Українська модель Марія Ковальчук загадково зникла у Дубаї на початку березня цього року. Упродовж дев'яти днів родичі та друзі не могли вийти з дівчиною на зв'язок. Рідні навіть припускали, що вона могла стати жертвою сексуального рабства.

Сьогодні, 20 березня, 20-річну дівчину знайшли у лікарні без документів та мобільного телефона. Вона у важкому стані. Про це повідомила її мама — Анна Ковальчук.

Відомо, що дівчина перенесла три операції і поки не може говорити. У місцевій поліції порушили кримінальну справу про зникнення.

Згідно з наявною інформацією, 9 березня Марія була на вечірці з двома чоловіками, які представилися як представники модельного бізнесу. Наступного дня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Вже 11 березня вона мала вилетіти до Таїланду, але більше не виходила на зв'язок.

Повідомляється, що Марія прибула до Дубаю 15 лютого, працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", присвяченій політологу Борису Кагарлицькому, якого в росії засудили на 5 років за звинуваченням у "виправданні тероризму".

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