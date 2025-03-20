Девушку нашли на обочине дороги в критическом состоянии

Украинскую 20-летнюю модель Марию Ковальчук, загадочно скрывшуюся в Дубае в начале марта и нашедшуюся в больнице 19 марта, с переломами рук, ног и позвоночника накануне отыскали на обочине дороги. Девушка не выходила на связь с родными в течение восьми дней.

По информации пропагандистского Telegram-канала SHOT, 9 марта Мария отмечала свой 20-й день рождения. Она отправилась на вечеринку к шейхам, организовавшим роскошное празднование. На следующий день девушка позвонила матери и рассказала, что планирует остаться в день в гостинице с двумя незнакомцами, которые пригласили ее к себе.

Мать Марии отмечает, что во время телефонного разговора ее голос звучал растерянно, будто она не была уверена в своем решении. Это был последний раз, когда родственники слышали ее голос. После этого связь с девушкой прервалась.

Родные забили тревогу, когда Мария перестала отвечать на звонки и сообщения. Они пытались выяснить ее местонахождение через знакомых и правоохранителей, однако информации о ней не было.

Лишь через восемь дней, накануне вечером, девушку обнаружили на обочине дороги. Она была в критическом состоянии – с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Ее немедленно доставили в больницу, где провели четыре срочных операции. Сейчас Мария не может двигаться – она только шевелит губами, но пока не может говорить. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Подозрения похищения и насилия

Родные выражают серьезные опасения, что с Марией могли жестоко обращаться и удерживать против ее воли. Они не исключают, что она стала жертвой сексуального рабства, где ее несколько дней насиловали, а затем выбросили на дорогу.

Продолжается расследование, чтобы выяснить, что именно произошло с девушкой за эти восемь дней и кто виноват в ее ужасном состоянии.

Следует отметить, что Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 февраля. Там она работала моделью, снимала видео для OnlyFans и участвовала в акции, посвященной политологу Борису Кагарлыцкому — "Boris for Peace!". В России его осудили за обвинение в "оправдании терроризма" на 5 лет.

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