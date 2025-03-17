Через 10 років після вбиства сина: померла мама проросійського журналіста Бузини

Жінка хотіла знайти убивць свого сина, але нічого не вдалося

Мама колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" та члена проросійської політичної партії "Російський блок" Олеся Бузини померла через 10 років після вбивства її сина. Валентина Павлівна пережила інфаркт у січні цього року.

Про смерть жінки повідомила її внучка Марія на своїй сторінці в Facebook. За словами доньки Олеся Бузини, Валентина Павлівна останній місяць свого життя страждала від болю.

Смерть мами Олеся Бузини також прокоментувала Діана Панченко — проросійська пропагандистка з України. "Я її знала. "Я не можу померти, доки вбивці мого сина не покарані" — говорила вона мені в розмові. Я знаю багато трагічних історій. Але ця — одна з найгірших. Валентина Павлівна хоробро боролася за правду. Але зло було сильнішим", — написала колишня ведуча проросійських каналів.

Мати проросійського журналіста бажала знайти винних у вбивстві її сина останні 10 років. У програмі "Право на владу" у 2021 році жінка розповідала, що після втрати сина вона не живе. "Я не живу, я — тінь. І мені іноді дуже боляче чути, як говорять про мого сина".

Фото: facebook

Нагадаємо, що Олесь Бузина — український журналіст, публіцист і письменник, відомий своїми проросійськими поглядами. Він працював у виданнях "Сегодня" та "Кievskie Vedomosti", де писав контроверсійні тексти про історію України та політику. Він також був письменником — видав книги "Вурдалак Тарас Шевченко", ціллю якої була розвінчати міф про Шевченка, та "Таємна історія України-Руси".

Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року — його застрелили біля під'їзду власного будинку в Києві. За інформацією слідства, до місця вбивства під’їхав автомобіль, з якого нападники кілька разів вистрілили в журналіста, завдавши йому смертельних поранень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Олеся Бузини. Його ім'я асоціюється з гучними публікаціями, яскравими виступами та різкими поглядами.