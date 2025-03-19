Ще трошки снігу та холоду, а потім - до +16 градусів: коли погода в Києві зміниться

Протягом середи-п'ятниці хмарність, опади та вітер покинуть Київ і їх замінять сонце та потепління

Несприятлива та мокра погода у Києві упродовж 19-21 березня поступово змінюватиметься на теплу та сонячну. Синоптики кажуть, що температура в ці дні може сягнути +16 градусів.

Водночас сильні вітри, які вирували у столиці на початку тижня, знизяться до свіжих у середу, а у четвер їх вже не буде. Такий прогноз дали у Meteofor.

Середа, 19 березня, буде суцільно хмарною Вранці очікуються сніжні зерна. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, хоча вночі був 0. Найбільші пориви вітру передбачаються вдень — свіжі 8 м/с.

Вже наступного дня, 20 березня, хмари покинуть місто, а температура буде рости. У денний час показники на термометрах покажуть +12 градусів, а вночі — +2 градуси. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

А п'ятниця, 21 березня, обіцяє бути ще теплішою та сонячною. Температура вдень сягне +16 градусів, а вночі — +2 градусів. Найбільш вітряно буде в обід — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що холодна погода затримається в Україні ненадовго. Синоптики дали прогноз, коли повернеться тепло.