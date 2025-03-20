Не погода, а апокалипсис: прогноз на конец марта изобилует неприятными сюрпризами и не только

Летнего тепла еще придется подождать

На большей части территории Европы весна продолжает набирать обороты и вступает в свои полные права. Даже несмотря на недолгое похолодание, малооблачное небо и значительная высота солнца над горизонтом способствуют хорошему прогреву воздуха днем. Многие перелётные птицы уже вернулись из южных регионов, а в растительном мире начинается буйная вегетация.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, сейчас погода в большинстве европейских стран определяется влиянием обширного и малоподвижного антициклона "Konstantina" (см. карту ниже по тексту), который раскинул свои владения от Франции до стран Балтии и Украины. Благодаря циркуляции в нём относительно тёплой воздушной массы субтропического происхождения, температура воздуха в перечисленных регионах достаточно комфортная и превышает климатическую норму на несколько градусов. Но уже в течение 22 – 23 марта с юго-запада Европы начнёт развиваться область низкого давления и связанные с ней атмосферные фронты.

Поэтому в ближайшие выходные, а также в начале следующей недели ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками, порывистым ветром и некоторым похолоданием. В целом, переменчивая погода сохранится до конца месяца по всей Европе. Ожидается достаточное количество осадков, преимущественно в виде дождей, местами с грозами. Кроме того, в определённые дни стоит ждать усиления ветра до штормовых значений. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы, на западе Европы ниже нормы на 2 – 5 °С в последней пятидневке марта.

На карте представлена синоптическая обстановка в Европе по состоянию на 19 марта 2025 с обозначением обширного антициклона (подписан синими буквами).

На территории Украины 21 – 22 марта ожидается спокойная и тёплая погода, без осадков на фоне области высокого атмосферного давления. 23 – 24 марта под влиянием слабовыраженных атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Сухо будет на крайнем юго-востоке и в Крыму. С 25 по 26 марта в западных, северных и центральных областях Украины пройдут умеренные, временами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

27 марта дождливая погода будет на юго-востоке Украины и в Приазовье. С 29 по 31 марта на большей части территории нашей страны сохранится преимущественно облачная погода, с небольшими дождями под влиянием малоподвижного циклона с юго-запада.

Температурный фон в Украине на ближайшие 10 дней существенно не изменится. 21 и 22 марта ночная температура воздуха составит -1…+6 °С, дневная +10…+16 °С. В период с 23 по 24 марта произойдёт несущественное похолодание, которое затронет в основном западные и северные регионы страны. С 25 марта и до конца месяца ожидается весьма стабильное потепление, начиная с южных областей. Ночная температура составит +1…+7 °С, днём воздух будет прогреваться до +12…+17 °С, на юге и в Крыму местами +18…+23 °С.

Ранее также "Телеграф" сообщал, когда в Украине испортится погода в марте. Без аномальных температур не обойдется.