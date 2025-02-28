Без лютих морозів, але зі снігом. Коли в Україні зіпсується погода в березні

Без аномальних температур не обійдеться

На початку березня до північної та східної частини Європи почне надходити атлантичне тепле та вологе повітря. Буде спостерігатися підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На широкій території – від Великобританії до країн Балтії – посиляться вітри, а також коливання атмосферного тиску. Температура повітря в більшості країн Європи очікується досить високою з максимальними аномаліями в районі Скандинавського півострова. Прохолодніша погода прогнозується в Іспанії та Португалії.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, в Україні з приходом березня розпочнеться відчутне підвищення температури повітря. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, проте після 5 березня на зміну нестійкій погоді прийде новий антициклон із заходу, який принесе суху та спокійну погоду до кінця першої декади місяця.

Крім того, підвищена вологість повітря та відносно слабкий вітер спричинять тумани в більшості регіонів.

Першого та другого березня невеликий сніг, часом з дощем очікується у західних, південних регіонах, а також місцями у центральних та північних областях країни. На сході ще збережеться прохолодна та суха погода. Вітер переважатиме південний/південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря з 1 по 3 березня очікується вночі в межах -6…+1°С, на сході -7…-12°С; вдень повітря прогріватиметься до 0…+6 °С, на крайньому півдні, Прикарпатті та Закарпатті місцями +7…+10 °С.

На карті представлений прогноз середньої аномалії температури повітря в Європі за період з 3 по 10 березня 2025 року. Наочно показана велика зона з високими відхиленнями від норми, до якої також входить і більшість України:

З 5 по 6 березня очікується проходження серії атмосферних фронтів з північного заходу Європи, через що погода стане більш нестійкою – пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, відбудеться посилення вітру до 15 – 20 м/с, а також спостерігатимуться перепади атмосфери. Температура повітря в зазначені дати коливатиметься в діапазоні від -3 до +4 °С вночі та в межах +3…+8 °С вдень, на півдні та заході України вночі 0…+5 °С, вдень +7…+12 °С.

З 7 по 10 березня очікується розвиток молодого антициклону над Румунією та подальше його зміщення в Україну. Під його впливом нашій країні встановиться переважно сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень підвищиться на кілька градусів, а вночі утримається без істотних змін. Мінімальні показники коливатимуться в межах -2…+5 °С, максимальні +5…+10 °С, у західній частині, а також місцями на півдні +10…+15 °С.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в березні Україну накриє брудна хмара. Вже відомо, де повітря буде найгіршим.