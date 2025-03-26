Мінометів може стати менше: "Українська бронетехніка" заявила про ризики зупинки виробництва

Існує проблема із фінансуванням

Компанія "Українська бронетехніка" попереджає про можливість зупинки виробництва мінометів МП-120, які постійно постачаються на фронт для українських захисників. Причина — відсутність фінансів для довгострокових контрактів, більшість із яких була укладена ще в середині 2024 року.

Про це йдеться у дописі компанії на офіційній Facebook-сторінці. В "УБ" додають, що контракти укладалися на виконання розпорядження президента.

"Українська бронетехніка" займається постачанням мінометів різним підрозділам Сил оборони України із 2019 року.

"З початку повномасштабного вторгнення поставили Силам Оборони України кілька тисяч мінометів. За цей час наш МП-120 повністю підтвердив свої характеристики та надійність. Наша компанія постійно отримує запити від різноманітних підрозділів, які засвідчують, що на фронті існує висока потреба в мінометах", — зазначили представники компанії.

Міномети для ЗСУ від "Української бронетехніки"

При цьому виробництво мінометів усіх калібрів продовжується попри регулярні обстріли та прильоти. Ба більше, компанія лише наростила виробничі спроможності під час повномасштабного вторгнення РФ.

Так, нещодавно військові отримали чергову велику партію мінометів МП-120. Як говорять в "Українській бронетехніці", це — єдиний на сьогодні український міномет, який пройшов повний цикл державних випробувань (відстріляно понад 5000 пострілів) та поставлений на озброєння ЗСУ.