Ломаченко вивіз сім'ю з України та осів в екзотичній країні: все заради бою з "новим Пак'яо"

Українець готується до наступного бою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко переїхав до Пуерто-Рико. Там він тренується перед поверненням у професійний бокс.

Бій українця з філіппінцем Чарлі Суаресом планують провести 13 лютого 2027 року. Переможець отримає шанс поборотися за чемпіонські пояси, повідомляє BoxingScene.

Чому Ломаченко обрав Пуерто-Рико

Президент WBO Густаво Олів’єрі пов’язав переїзд з уподобаннями самого українця та умовами для підготовки.

"Він розглядає можливість повернення. Він живе в Пуерто-Рико, оскільки йому подобаються клімат, історія та боксерська культура острова. Тут також багато бійців у напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях, з якими можна проводити спаринги", – розповів Олів’єрі.

За інформацією ЗМІ, Loma переїхав до Пуерто-Рико разом із сім’єю. Бій Ломаченко – Санчес не буде титульним: переможець зустрінеться за чемпіонський титул з О'Шакі Фостером.

Хто такий Чарлі Суарес і чому його порівнюють із Пак’яо

Суарес виступає у другій напівлегкій ваговій категорії. На його рахунку 19 перемог, 11 із них – нокаутом, і жодної поразки. Професійну кар’єру він розпочав у 2019 році, коли йому було 30 років. До цього філіппінець тричі вигравав Ігри Південно-Східної Азії – у 2009, 2011 і 2019 роках, здобув срібло Азійських ігор 2014 року та виступив на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро.

З Ломаченком Суарес уже зустрічався в напівпрофесійній лізі World Series of Boxing. Філіппінець вийшов на той бій із серйозною травмою плеча: він майже не міг підняти руку, але через умови контракту не знявся та провів поєдинок до кінця.

У березні 2023 року в Сіднеї Суарес нокаутував австралійця Пола Флемінга у 12-му раунді та здобув одразу чотири титули: WBA Oceania, WBC-ABCO, IBO Inter-Continental і IBF Inter-Continental. Його прізвисько King's Warrior – "Воїн короля" – пов’язане з релігійними переконаннями боксера: під королем він має на увазі Бога.

Порівняння з "новим Пак’яо" відображає сподівання філіппінських уболівальників на появу наступної зірки світового боксу. Менні Пак’яо став єдиним чемпіоном світу у восьми вагових категоріях і національним спортивним символом. Суарес завоював симпатії публіки завдяки техніці, таймінгу та нокаутувальному удару.

Ломаченко оголосив про завершення кар’єри у червні 2025 року через проблеми зі спиною. Останній бій він провів у травні 2024-го: тоді достроково переміг Джорджа Камбососа та здобув титул IBF у легкій вазі. У 2026 році Василь заявив, що має намір знову боротися за чемпіонські титули. Боксер може виїжджати з України, оскільки у нього троє неповнолітніх дітей.