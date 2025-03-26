Минометов может стать меньше: "Украинская бронетехника" заявила о рисках остановки производства

Существует проблема с финансированием

Компания "Украинская бронетехника" предупреждает о возможности остановки производства минометов МП-120, постоянно поставляемых на фронт для украинских защитников. Причина — отсутствие финансов для долгосрочных контрактов, большинство из которых было заключено еще в середине 2024 года.

Об этом говорится в сообщении компании на официальной Facebook-странице. В "УБ" добавляют, что контракты заключались во исполнение распоряжения президента.

"Украинская бронетехника" занимается поставкой минометов разным подразделениям Сил обороны Украины с 2019 года.

"С начала полномасштабного вторжения поставили Силам Обороны Украины несколько тысяч минометов. За это время наш МП-120 полностью подтвердил свои характеристики и надежность. Наша компания постоянно получает запросы от различных подразделений, удостоверяющих, что на фронте существует высокая потребность в минометах", — отметили представители компании.

Минометы для ВСУ от "Украинской бронетехники"

При этом производство минометов всех калибров продолжается, несмотря на регулярные обстрелы и прилеты. Более того, компания лишь нарастила производственные возможности во время полномасштабного вторжения РФ.

Так, недавно военные получили очередную крупную партию минометов МП-120. Как говорят в "Украинской бронетехнике", это — единственный на сегодня украинский миномет, который прошел полный цикл государственных испытаний (отстреляно более 5000 выстрелов) и поставлен на вооружение ВСУ.