Шквальний вітер та злива з грозою. Яким регіонам не пощастить з погодою наприкінці березня

Парасольку краще не забувати вдома

Весняні дощі з перервами накриватимуть Україну до кінця місяця. Вже 31 березня синоптики прогнозують зливу з грозою в центральних регіонах і не тільки.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що на вихідних, 29-30 березня, а також в останній день місяця, Україну очікують сильні дощі та вітряна погода.

Погода 29 березня

У суботу українців очікує помірна хмарність з дощами, але подекуди виглядатиме сонечко. На заході країни вдень стовпчик термометра сягне позначки +12 градусів, а вночі опуститься до +5 градусів. На півночі буде трохи тепліше, адже вдень термометр покаже до +16 градусів. Східні та центральні регіони очікує дощова, але тепла погода — до +17 градусів. А от на півдні сонце пригріє аж до +20 градусів. Сила вітру в цей день становитиме до 12 м/с.

Погода в Україні 29 березня

Погода 30 березня

У неділю українців також очікують дощі, проте вони йтимуть вночі та ввечері. Протягом дня синоптики прогнозують помірну хмарність з проясненнями. На заході та півночі країни стовпчик термометра вдень покаже до +14 градусів, а на сході та в центрі — до +17 градусів. Найтепліше у неділю буде на півдні, де повітря прогріється до +20 градусів. Пориви вітру в цей день місцями сягатимуть 13 м/с.

Погода в Україні 30 березня

Погода 31 березня

У понеділок з самого ранку більшість регіонів накриє помірний дощ, який до вечора перетвориться у зливу з грозою. За прогнозами синоптиків, найбільше литиме в центральних та східних областях. При цьому стовпчик термометра протягом дня коливатиметься до +17 градусів, а вночі опуститися до +5 градусів. Пориви вітру на заході країни сягатимуть до 25 м/с.

Погода в Україні 31 березня

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