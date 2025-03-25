Без парасольки не ходіть. В Україну сунуть рясні дощі (карта)

Пориви вітру можуть сягати 10 м/с

Незабаром помірна тепла весняна погода в Україні зміниться на вітряну та дощову. Синоптики обіцяють чималі зливи майже по всій території країни вже цього тижня.

Про це "Телеграфу" розповів Ігор Кібальчич у матеріалі "Не погода, а апокаліпсис: прогноз на кінець березня рясніє неприємними сюрпризами і не тільки".

Зазначається, що вже з 25 березня Україну накриють дощі, які триматимуться протягом кількох днів з невеликими перервами.

"З 25 по 26 березня у західних, північних та центральних областях України пройдуть помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом", — йдеться у матеріалі.

Коли дощитиме найбільше

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 27 березня, українців очікують чималі дощі по всій території країни. На заході та півночі стовпчик термометра вдень покаже до +16 градусів, а вночі — до +3 градусів. Центральні та східні регіони вдень очікує до +16 градусів, а вночі — до +6 градусів. На півдні країни синоптики прогнозують від +11 до +17 градусів вдень, вночі повітря охолоне до +6 градусів.

Погода в Україні 27 березня

Дощитиме в Україні 27 березня протягом усієї доби, а сила вітру сягне 8 м/с. Проте вже з 29 березня синоптики прогнозують покращення погоди — опадів буде менше.

Нагадаємо, що в Києві вже завершується опалювальний сезон. Мер столиці назвав точну дату відключення.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким областям не пощастить з погодою найближчими днями.