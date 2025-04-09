У прифронтовому Харкові витратить мільйони на "випорожнення" урн для сміття

Договір з переможцем уже підписано

Харківське комунальне підприємство "Комплекс з вивозу побутових відходів" виділить 8,4 млн гривень на збирання "бросового" сміття, замітання навколо урн, випорожнення урн та заміну пакетів для сміття у Харкові.

Про це свідчить тендер, опублікований на майданчику Prozorro. Згідно з документацією, послуги надаватимуться з 1 квітня по 30 червня 2025 року на території міста Харкова. Загальний обсяг робіт становить 6000 послуг, а вартість однієї послуги складає 1401,24 грн.

Переможцем тендеру стало КП "Благоустрій м. Харкова", яке виконає роботи за 8 407 440 гривень. Договір з переможцем уже підписано.

У контракті зазначено, що виконавець зобов'язаний надавати послуги згідно з регламентом, використовуючи власні матеріали та обладнання. Вартість послуги включає всі необхідні матеріали, у тому числі пакети для сміття, а також паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування та ремонт техніки.

Крім того, виконавець має забезпечити захист довкілля, унеможливити розсипання сміття під час надання послуг та запобігти забрудненню ґрунтів паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, поліція України витратить десятки мільйонів на шапки. Тендер включає 10 лотів різних головних уборів для поліції на загальну суму 34 255 089,78 грн.