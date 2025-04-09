В прифронтовом Харькове потратят миллионы на "опустошение" мусорных урн

Договор с победителем уже подписан

Харьковское коммунальное предприятие "Комплекс по вывозу бытовых отходов" выделит 8,4 млн гривен на сбор "бросового" мусора, заметание вокруг урн, опорожнение урн и замену пакетов для мусора в Харькове.

Об этом свидетельствует тендер, опубликованный на площадке Prozorro. Согласно документации услуги будут предоставляться с 1 апреля по 30 июня 2025 года на территории города Харькова. Общий объем работ составляет 6000 услуг, стоимость одной услуги составляет 1401,24 грн.

Победителем тендера стало КП "Благоустройство г. Харькова", которое выполнит работы за 8 407 440 гривен. Договор с победителем уже подписан.

В контракте отмечено, что исполнитель обязан предоставлять услуги согласно регламенту, используя собственные материалы и оборудование. Стоимость услуги включает все необходимые материалы, в том числе пакеты для мусора, а также горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт техники.

Кроме того, исполнитель должен обеспечить защиту окружающей среды, сделать невозможным рассыпание мусора во время предоставления услуг и предотвратить загрязнение почв горюче-смазочными материалами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что полиция Украины потратит десятки миллионов на шапки. Тендер включает 10 лотов разных головных уборов для полиции на общую сумму 34 255 089,78 грн.