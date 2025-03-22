Військова частина на Київщині збирається витратити 27 млн грн на фарбу і папір (тендер)

Папір має використовуватись для карт

Військова частина планує закупити товарів на 27 мільйонів гривень. Мова йде за папір та фарбу для друків.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Prozorro. Замовником виступає військова частина.

У першому оголошенні вказано, що очікувана вартість замовлення становить чималих грошей. Сума, згідно з документом складає 15 мільйонів 450 тисяч гривень.

Саме на цю суму планують придбати папір. Товар хочуть закупити різних розмірів: папір для портерного друку, для друку топографічних карт.

Загальна вага товару, а саме паперу для друку топографічних карт має скласти 178 тонн. А ось паперу для портретного друку має бути 600 рулонів.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 червня 2025. Оплата проводиться у формі післяоплати за фактично надані Послуги шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в межах виділених коштів (фактичного фінансування) протягом 30 календарних днів з дня підписання документів визначених у Договорі.

Закупівля фарби

Також та сама військова планує також закупити на 11 мільйонів 700 тисяч гривень матеріали для друку (фарба, чорнила, картриджі). В кошторисі вказано, що товару має бути 1663 штуки. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 червня 2025.

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