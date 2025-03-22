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Військова частина на Київщині збирається витратити 27 млн грн на фарбу і папір (тендер)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Що військові планують робити з таким об'ємом паперу Новина оновлена 22 березня 2025, 12:09
Що військові планують робити з таким об'ємом паперу. Фото Колаж "Телеграф"

Папір має використовуватись для карт

Військова частина планує закупити товарів на 27 мільйонів гривень. Мова йде за папір та фарбу для друків.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Prozorro. Замовником виступає військова частина.

У першому оголошенні вказано, що очікувана вартість замовлення становить чималих грошей. Сума, згідно з документом складає 15 мільйонів 450 тисяч гривень.

Саме на цю суму планують придбати папір. Товар хочуть закупити різних розмірів: папір для портерного друку, для друку топографічних карт.

Загальна вага товару, а саме паперу для друку топографічних карт має скласти 178 тонн. А ось паперу для портретного друку має бути 600 рулонів.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 червня 2025. Оплата проводиться у формі післяоплати за фактично надані Послуги шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в межах виділених коштів (фактичного фінансування) протягом 30 календарних днів з дня підписання документів визначених у Договорі.

Закупівля фарби

Також та сама військова планує також закупити на 11 мільйонів 700 тисяч гривень матеріали для друку (фарба, чорнила, картриджі). В кошторисі вказано, що товару має бути 1663 штуки. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 червня 2025.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на шкільному укритті біля Ізюма можуть "відмити" мільйони.

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#Тендер #Папір #Закупівля