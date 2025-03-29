Поліція України витратить десятки мільйонів на шапки (тендер)

Термін подання тендерних пропозицій вже минув

Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю головних уборів для полісменів. На них планують витратити десятки мільйонів гривень.

Інформацію про це розміщено на сайті державних закупівель Prozorro. Тендер включає 10 лотів різних головних уборів для поліції на загальну суму 34 255 089,78 грн.

Поліція закупає:

кепі темно-синього кольору,

кепі в колористиці "камуфляж",

шапка темно-синього кольору,

шапка кольору хакі,

шапка-маска кольору хакі,

шапка флісова кольору хакі,

шапка-маска літня кольору хакі.

Термін подання тендерних пропозицій вже минув. Їх приймали до 27 березня 2025 року. Перший лот — кепі темно-синього кольору, їх закуплять в кількості 15 000 штук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що управління поліції охорони на Вінниччині вирішило закупити десятки планшетів для роботи на кругленьку суму. Очікувана вартість – 460 тисяч гривень.

А у Чернігівській області оголосили цікавий тендер на понад 100 тисяч грн. Міська рада хоче витрати ці кошти на покупку засобів гігієни та презервативів.