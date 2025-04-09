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Військовозобов’язаних не зачепить? У Раді пояснили, чому завис закон про військову поліцію

Автор
Ігор Тимофєєв
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Україні потрібна військова поліція
Україні потрібна військова поліція. Фото Відкриті джерела

Контролювати людей зі зброєю мають інші люди зі зброєю

Четвертий рік триває повномасштабне російське вторгнення, а в Україні досі нема системи військової юстиції. А законопроект про військову поліцію — далі першого читання не пішов.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов. Він пояснив, чому ухвалення закону зависло.

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‒ Нема політичного рішення. Зі сторони Офісу генерального прокурора, міністра і Міністерства оборони в тому числі, Офісу президента і українського парламенту, — каже народний обранець.

За його словами, комітет опрацював законопроект про військову поліцію.

— Для чого він потрібен? Я б дуже б не хотів, щоб українське суспільство сприймало військову поліцію як орган, направлений проти цивільного населення. Навпаки, військова поліція — це та поліція, яка має юрисдикцію над військовими. Тільки над ними. Не над військовозобов'язаними, які стоять на обліку, — наголосив член комітету.

Він нагадав, що Україна має величезну армія і є випадки вчинення злочинів військовими.

— І до осіб зі зброєю в руках має бути інша сила, теж зі зброєю в руках, яка буде контрапелювати, мати юрисдикцію, в певних випадках переслідувати. ЗСУ за допомогою власних ресурсів, власних військовослужбовців мають самі утворити військову поліцію. Я впевнений, що нам вкрай необхідна військова поліція. Ми — велика країна з великим військом і у цього війська має бути своя військова поліція, — підсумував Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", для чого потрібен закон про Нацгвардію, неоднозначно сприйнятий суспільством.

Теги:
#Військова прокуратура #Військова поліція #Олександр Бакумов