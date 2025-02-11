Перевірятимуть документи та затримуватимуть порушників: що робитиме військова поліція

Нова структура матиме широкі повноваження

Військова поліція з широкими повноваженнями незабаром може з'явитися в Україні — Верховна Рада продовжує роботу над її створенням. Новий правоохоронний орган зможе затримувати порушників, проводити перевірку транспорту та отримає право доступу до житла у надзвичайних випадках.

Штраф за невиконання вимог військових поліцейських сягатиме 17 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, пише "Судово-Юридична газета".

Нова структура зможе зупиняти транспорт та перевіряти документи у водіїв. Також поліцейські матимуть право обмежувати рух пішоходів, якщо це потрібно для затримання підозрюваних. У крайніх випадках, коли треба врятувати чиєсь життя або впіймати злочинця, вони зможуть заходити до житла людей.

Рада вже підтримала відповідний законопроєкт №6569-д у першому читанні. У військовій поліції працюватиме близько півтора відсотка від усієї кількості військовослужбовців ЗСУ. Правоохоронці зможуть розшукувати та затримувати порушників.

Депутати також планують створити військові суди, які розглядатимуть справи про військові злочини. Зокрема, це справи про дезертирство та самовільне залишення служби.

Гроші на роботу військової поліції виділять з державного бюджету через Міноборони. Додаткове фінансування можуть надати міжнародні партнери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Сирський анонсував зміни у підготовці військових. Головком ЗСУ провів нараду з питань підвищення якості підготовки військових.