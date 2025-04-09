Военнообязанных не затронет? В Раде объяснили, почему завис закон о военной полиции

Контролировать людей с оружием должны другие люди с оружием

Четвертый год продолжается полномасштабное российское вторжение, а в Украине до сих пор нет системы военной юстиции. А законопроект о военной полиции — дальше первого чтения не пошел.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов. Он объяснил, почему принятие закона зависло.

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— Нет политического решения. Со стороны Офиса генерального прокурора, министра и Министерства обороны в том числе, Офиса президента и украинского парламента, — говорит народный избранник.

По его словам, комитет разработал законопроект о военной полиции.

— Для чего он нужен? Я бы очень не хотел, чтобы украинское общество воспринимало военную полицию как орган, направленный против гражданского населения. Напротив, военная полиция — это та полиция, которая имеет юрисдикцию над военными. Только над ними. Не над стоящими на учете военнообязанными, — подчеркнул член комитета.

Он напомнил, что Украина имеет огромную армию и есть случаи совершения преступлений военными.

— И к лицам с оружием в руках должна быть другая сила, тоже с оружием в руках, которая будет контрапелировать, иметь юрисдикцию, в некоторых случаях преследовать. ВСУ с помощью собственных ресурсов, собственных военнослужащих должны сами образовать военную полицию. Я уверен, что нам очень необходима военная полиция. Мы — большая страна с большой армией и у этой армии должна быть своя военная полиция, — подытожил Александр Бакумов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", для чего нужен закон о Нацгвардии, неоднозначно воспринятый обществом.