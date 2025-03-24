Військовий Гнезділов, який пішов у "публічне СЗЧ", подав до Конституційного Суду: чого стосуються скарги

Також він звернувся до депутатів щодо змін до КПК

Військовослужбовець та громадський активіст Сергій Гнезділов подав скаргу до Конституційного Суду України. Він оскаржує норми Кримінального процесуального кодексу (КПК), які передбачають безальтернативний запобіжний захід для військовослужбовців у вигляді тримання під вартою.

Про це він повідомив у соціальних мережах. За словами Гнезділова, він подав дві скарги.

Перша стосується ч. 8 ст. 176 КПК, яка передбачає виключно тримання під вартою як запобіжний захід для військових під час воєнного стану. Військовий вважає цю норму дискримінаційною, оскільки для інших підозрюваних передбачені альтернативні заходи, такі як домашній арешт або застава.

Друга скарга стосується абзацу 8 ч. 4 ст. 183 КПК, який прирівнює військовослужбовців до держзрадників, терористів та злочинців проти миру, дозволяючи суду не визначати розмір застави.

Активіст наголошує, що такі норми порушують права військовослужбовців, оскільки безальтернативність запобіжного заходу має бути застосована лише у разі підтверджених серйозних ризиків для розслідування злочину. Він також посилається на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який вимагає обґрунтування таких рішень.

Публікація у Facebook

За словами Гнезділова, саме через безальтернативність запобіжного заходу його утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових залишаються за ґратами під час досудового розслідування. Він вважає, що такі норми створюють дискримінацію щодо військових, а також закликав народних депутатів внести зміни до КПК, щоб відновити справедливість у справах військовослужбовців.

"Багато хто з вас скаже, що це не має жодного сенсу, але було прийнято рішення лупати цю скелю до самого кінця. Та й апеляція і досі в Київському апеляційному суді", — написав Гнезділов.

Сергій Гнезділов також повідомив, що разом з однодумцями протягом місяця зареєструє ветеранську громадську організацію, яка продовжить боротися за права військовослужбовців.

Скарги до Конституційного Суду

Деталі справи

Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади, у вересні 2024 року публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Він пояснив свій вчинок відсутністю чітко визначених термінів служби та проблемами з демобілізацією, прагнучи привернути увагу до цих питань.

Після його заяви Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за статтею про дезертирство. Гнезділова затримали, а Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Адвокат Гнезділова зазначив, що його підзахисний не мав наміру ухилятися від військової служби загалом, а лише прагнув привернути увагу до проблеми відсутності чітких термінів служби та демобілізації. Він також підкреслив, що дії Гнезділова слід кваліфікувати як самовільне залишення частини, а не дезертирство, оскільки останнє передбачає намір повністю ухилитися від військової служби.

У січні 2025 року Бабушкінський райсуд Дніпра звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця. Після цього він повернувся до виконання своїх службових обов'язків у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що солдат, який самовільно залишив частину під час війни отримав 5 років позбавлення волі. Військовослужбовець перебував у СЗЧ майже 8 місяців. Він повністю визнав свою провину та щиро розкаявся, однак суд все одно призначив реальний термін.