Це найунікальніший житловий масив Києва: де він знаходиться і що там можна побачити (фото)

Серед київських житлових цей займає особливе місце – тут справжній острів посеред мегаполісу, оточений водою та зеленню

Русанівка — це один із найоригінальніших житлових масивів Києва, розташований на штучно створеному острові на лівому березі Дніпра. Колись ця територія була заболоченими луками та озерами, які навесні затоплювалися водою, через що довго залишалася нежитловою. Сьогодні Русанівка межує з такими районами, як Гідропарк, Дарниця, Березняки та Лівобережний масив

Назва Русанівка, ймовірно, походить від прізвища Сави Русановича — великого землевласника XVI століття, який володів землями неподалік від монастирських володінь. До середини XIX століття ця територія була практично незаселеною через часті весняні повені, що затоплювали заплавні луки та озера. Лише після масштабної повені 1877 року утворилася Русанівська протока, яка відокремила острів від берега.

У 1960-х роках на місці цих болотистих земель почалося унікальне будівництво. Русанівка стала першим у СРСР житловим масивом, зведеним на намивних пісках.

Що ж планували побудувати на місці Русанівських бульварів

Існували амбітні плани перетворити Русанівку на справжню "Венецію" Києва — з мережею каналів, що розділяли б район на кілька островів. Проте ідея так і не була втілена в життя, і замість водних шляхів з’явилися зелені бульвари, що й досі формують неповторний ландшафт району. До того ж за радянським Генпланом 1930-х років, Русанівка мала стати промисловою зоною, але після війни її вирішили облаштувати як комфортний житловий масив із великою кількістю зелені.

На чому "тримається" будинок на курячих ніжках

Однією з архітектурних особливостей Русанівки є так звані будинки "на курячих ніжках" — 16-поверхові цегляні споруди, які фактично стоять на довгих залізобетонних палях, заглиблених у ґрунт на 10 метрів. Кожен будинок спирається на десятки таких паль, що забезпечує надійність і стійкість навіть на піщаному, намивному ґрунті. Ця технологія дозволила звести високі будівлі на території, де раніше була вода і болото.

Сьогоднішня Русанівка: атмосфера, традиції та пам’ятки

Русанівка відома своєю особливою атмосферою: в теплу пору року тут популярні прогулянки на човнах, взимку — катання на ковзанах, а раніше навіть лижні маршрути вздовж набережної були звичним явищем. Головною візитівкою району є фонтани на обвідному каналі, які під час роботи здіймають струмені води на десятки метрів. На набережній розташовані різноманітні артоб'єкти, серед яких виділяються скульптура синьої пташки та пам’ятник Миколі Гоголю, артоб'єкт "Східці". Звідси відкривається чудовий краєвид на Києво-Печерську Лавру, монумент "Батьківщина-Мати" та найбільший державний прапор України.

Таким чином, Русанівка — це не просто житловий район, а справжній куточок з багатою історією, унікальною архітектурою та неповторною атмосферою, що робить її одним із найцікавіших місць Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про величезний спальний район Києва із висотками та торгівельними центрами. Але раніше ця місцевість виглядала геть інакше.