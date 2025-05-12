Это самый уникальный жилой массив Киева: где он находится и что там можно увидеть (фото)

Среди киевских жилых это занимает особое место – здесь настоящий остров посреди мегаполиса, окруженный водой и зеленью.

Русановка — один из самых оригинальных жилых массивов Киева, расположенный на искусственно созданном острове на левом берегу Днепра. Когда эта территория была заболоченными лугами и озерами, которые весной затоплялись водой, из-за чего долго оставалась нежилой. Сегодня Русановка граничит с такими районами, как Гидропарк, Дарница, Березняки и Левобережный массив

Название Русановка, вероятно, происходит от фамилии Саввы Русановича — крупного землевладельца XVI века, владевшего землями недалеко от монастырских владений. К середине XIX века эта территория была практически незаселена из-за частых весенних наводнений, затоплявших пойменные луга и озера. Лишь после масштабного наводнения 1877 года образовался Русановский пролив, отделивший остров от берега.

В 1960-е годы на месте этих болотистых земель началось уникальное строительство. Русановка стала первым в СССР жилмассивом, возведенным на намывных песках.

Что планировали построить на месте Русановских бульваров

Существовали амбициозные планы превратить Русановку в настоящую "Венецию" Киева — с сетью каналов, разделяющих район на несколько островов. Однако идея так и не была воплощена в жизнь, и вместо водных путей появились зеленые бульвары, до сих пор формирующие неповторимый ландшафт района. К тому же по советскому Генплану 1930-х годов Русановка должна была стать промышленной зоной, но после войны ее решили обустроить как комфортный жилмассив с большим количеством зелени.

На чем "держится" дом на курьих ножках

Одной из архитектурных особенностей Русановки есть так называемые дома "на курьих ножках" — 16-этажные кирпичные сооружения, которые фактически стоят на длинных железобетонных сваях, углубленных в грунт на 10 метров. Каждый дом опирается на десятки таких свай, что обеспечивает надежность и стойкость даже на песчаном, намывном грунте. Эта технология позволила построить высокие здания на территории, где раньше была вода и болото.

Сегодняшняя Русановка: атмосфера, традиции и достопримечательности

Русановка известна своей особой атмосферой: в теплое время года здесь популярны прогулки на лодках, зимой — катание на коньках, а раньше даже лыжные маршруты вдоль набережной были обычным явлением. Главной визитной карточкой района являются фонтаны на обводном канале, которые во время работы поднимают струи воды на десятки метров. На набережной расположены разнообразные артобъекты, среди которых выделяются скульптура синей птицы и памятник Николаю Гоголю, артобъект "Ступеньки". Отсюда открывается прекрасный вид на Киево-Печерскую Лавру, монумент "Родина-Мать" и самый большой государственный флаг Украины.

Таким образом Русановка — это не просто жилой район, а настоящий уголок с богатой историей, уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой, что делает ее одним из самых интересных мест Киева.

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