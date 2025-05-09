Куточок спокою серед міської метушні: де знаходиться Київська Сахара і як туди потрапити (фото)

Від міста до пустелі за 30 хвилин – як знайти піщані дюни в Києві

Хто б міг подумати, що в середмісті Києва, одного з найбільших європейських міст, можна натрапити на справжній "пустельний" куточок. Цей незвичайний природний феномен отримав назву "Київська Сахара".

Хоча це й не справжня пустеля, перебуваючи тут, справді складається враження, що ти опинився серед безкрайніх піщаних дюн, далеко від міського шуму та суєти. "Телеграф" розповідає, що це за місце і де воно знаходиться.

Що таке Київська Сахара

Це унікальна піщана територія, розташована приблизно за 3 кілометри від станції метро "Позняки", одразу за гіпермаркетом "Епіцентр". Вона виникла в результаті будівельних робіт у Києві в 1970-80-х роках, коли для укріплення берегів та нових споруд у місті намивали пісок із дна водойм. Так з’явився своєрідний піщаний острів, що простягається між двома озерами — Небреж та Тягле.

Ця місцина практично позбавлена густої рослинності, а навколо — лише озера, що створює відчуття повного усамітнення. З піщаних пагорбів відкриваються захопливі краєвиди на правий берег Дніпра, новобудови, проспект Бажана та околиці міста. Контраст між галасливим мегаполісом і спокійною пустельною тишею тут вражає.

Чому варто відвідати Київську Сахару

Неповторна атмосфера пустелі посеред великого міста — це справжній унікальний досвід для киян і туристів.

Ідеальне місце для фотосесій: піщані дюни, золотисті відблиски сонця і мальовничі горизонти створюють чудовий фон для яскравих світлин.

Можливість втекти від міської метушні та насолодитися тишею та спокоєм.

Тут можна не лише гуляти, а й купатися в озері Небреж, влаштовувати пікніки або грати у пляжний волейбол.

Локація популярна серед молоді, любителів активного відпочинку, а також власників квадроциклів.

Як дістатися

Підійти до Київської Сахари можна пішки від метро "Позняки" приблизно за 30 хвилин. Також сюди зручно приїхати на авто — територія розташована безпосередньо за гіпермаркетом "Епіцентр" і супермаркетом "Metro".

Київська Сахара — це справжня природна дивина в межах столиці, яка поєднує в собі красу піщаних дюн, атмосферу пустелі та можливість відпочити від міської метушні, не виїжджаючи далеко за межі Києва. Якщо ви хочете відчути себе, ніби опинилися у пустелі, але при цьому залишитися у місті — це місце стане вашим ідеальним відкриттям. Відвідайте Київську Сахару, щоб насолодитися незвичайними краєвидами та спокоєм у самому центрі мегаполіса.

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