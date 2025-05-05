Джавеліна та Байрактар: які незвичайні імена давали дітям в останні роки

Дитина може змінити ім'я, як подорослішає

Ці імена точно не входять до п'ятірки найпопулярніших в Україні. З початку повномасштабного вторгнення батьки вигадували дітям цікаві імена. Сплеск популярності пережила Стефанія.

За даними Мін'юста, після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 так дітей назвали щонайменше 1425 разів. В Україні також з'явились семеро Джавелін та дві Аделіни-Джавеліни. Серед натхненних зброєю імен — Джавеліна-Дідем, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. До переліку рідкісних також віднесли Миролюба — таких в Україні з'явилось четверо хлопців.

Зазначимо, що ім'я Стефанія в Україні використовувалось задовго до повномасштабного вторгнення. Воно походить від імені Стефан (Степан), тож використовується також ім'я Степанида.

Оригінальні та рідкісні імена в Україні

Серед інших рідкісних імен — не менш цікаві, проте без військового колориту. Серед хлопчиків за три роки з'явились:

Натанаїл, Трістан, Чіпріан, Іхан, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Умар, Ескіндер, Тахір.

Лави дівчат поповнились такими іменами:

Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина українських імен зникла через русифікацію. Серед них — Лада, Весна, Ратибор тощо.