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Джавеліна та Байрактар: які незвичайні імена давали дітям в останні роки

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Рідкісні дитячі імена можуть викликати здивування Новина оновлена 05 травня 2025, 12:41
Рідкісні дитячі імена можуть викликати здивування. Фото pexels.com

Дитина може змінити ім'я, як подорослішає

Ці імена точно не входять до п'ятірки найпопулярніших в Україні. З початку повномасштабного вторгнення батьки вигадували дітям цікаві імена. Сплеск популярності пережила Стефанія.

За даними Мін'юста, після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 так дітей назвали щонайменше 1425 разів. В Україні також з'явились семеро Джавелін та дві Аделіни-Джавеліни. Серед натхненних зброєю імен — Джавеліна-Дідем, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. До переліку рідкісних також віднесли Миролюба — таких в Україні з'явилось четверо хлопців.

Зазначимо, що ім'я Стефанія в Україні використовувалось задовго до повномасштабного вторгнення. Воно походить від імені Стефан (Степан), тож використовується також ім'я Степанида.

Оригінальні та рідкісні імена в Україні 2022 - 2025
Оригінальні та рідкісні імена в Україні

Серед інших рідкісних імен — не менш цікаві, проте без військового колориту. Серед хлопчиків за три роки з'явились:

  • Натанаїл, Трістан, Чіпріан, Іхан, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Умар, Ескіндер, Тахір.

Лави дівчат поповнились такими іменами:

  • Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина українських імен зникла через русифікацію. Серед них — Лада, Весна, Ратибор тощо.

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