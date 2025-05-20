Чому у Верховній Раді нема камінг-аутів? ЛГБТ-активістка дала пояснення

Люди на високих посадах воліють приховувати свою нетрадиційну орієнтацію

Питати українців про їхню сексуальну орієнтацію хоч у повсякденному житті, хоч на службі у ЗСУ чи державних органах — неприпустимо. А тим більше — створювати якісь "реєстри".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома ЛГБТ-активістка, правозахисниця, голова організації "Інстайт", жінка року за версією журналу "TIME" Олена Шевченко. Вона пояснила, чому у ЗСУ і серед політиків так мало камінг-аутів.

Більше читайте у публікації: "Думаєте, серед депутатів немає геїв? — ЛГБТ-активістка про гомофобію в ЗСУ, мобілізацію жінок і традиційні цінності".

— Якщо будуть створені якісь офіційні реєстри, то, звичайно, такого робити не можна. Але все інше знаходиться в сфері міжособистісних відносин. Людина, яка буде відчувати підтримку від оточення, в жодному разі не буде приховувати свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Якщо є мова ненависті, приниження, звичайно, дуже важко сказати про себе відкрито, — каже активістка.

При цьому вона пояснила, чому люди воліють приховувати свою орієнтацію в армії.

— На високих посадах, звичайно. Те саме з депутатами Верховної Ради. Ви думаєте, серед них нема геїв? А чого вони про це не говорять відкрито? Чим вища посада, тим більше цей фактор впливатиме. У людини виникає відчуття, ніби від цього буде залежати кар'єрне зростання. І це може бути так, — припустила правозахисниця.

Вона згадала антимайдани, на яких бачили проплачених людей, яких найняв "Український вибір" Віктора Медведчука.

— Вони заплатили людям, роздали їм райдужні прапори, і думали, що це буде провокація проти ЛГБТ-людей. І далі понеслося в ЗМІ то про одного, то про іншого депутата, що вони нібито геї. Тобто деякі люди й досі вважають, що сказати про те, що людина гей або лесбійка — це дискредитація, — каже голова організації "Інстайт".

Говорячи про те, як військові називають ворогів на фронті, вона пояснила: питання в тому, які сенси вкладають у це бійці ЗСУ.

— У нас дуже багато дискусій точилось щодо цього. Ми почали називати росіян цим словом, намагаючись їх принизити порівнянням з геями. І оце жахливо. Мені хочеться, аби люди це нарешті зрозуміли. Я знаю дуже багато випадків, і не лише в Україні, коли через такі цькування людей доводили до самогубства, — підсумувала Олена Шевченко.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", чи є ЛГБТ-батальйони в українській армії.