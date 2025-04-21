Київський ЛГБТ-клуб влаштував пародію на великодні обряди і розізлив українців

Українці прокоментували

Нічний клуб ЛГБТ "Портум" потрапив у скандал з вечіркою, яка присвячена святкуванню Великодня. Людина, одягнена як священнослужитель, провела своєрідний "обряд", бризкаючи водою на відвідувачів.

Про це повідомляють місцеві телеграм канали. Такі дії викликали обурення серед багатьох людей, які розцінили це як насміхання над релігійними почуттями віруючих.

Перформанс включав елементи пародії на церковні обряди. На кадрах видно, що людина одягнена у сукню білого кольору. А в руках у неї чаша для води. Звідти мочиться вода та людина поливає інших. Поруч стоїть багато людей.

Деякі користувачі вважають, що подібні заходи мають бути заборонені, оскільки вони зневажають релігійні цінності.

"Телеграф" намагався з'єднатись з працівниками закладу, але вони поки що не прокоментували ситуацію.

Раніше "Телеграф" писав, що дівчина в Одесі біля моря влаштувала оригінальну фотосесію на Великдень. Українці були шоковані.