У Могилянці скасували лекцію через позицію лектора щодо ЛГБТ: у мережі розгорається скандал

Скандал набирає обертів

У Києво-Могилянській бізнес-школі було скасовано лекцію українського історика, соціолога та громадського діяча Сергія Чаплигіна, яку він мав провести 7 грудня. Причиною нібито стали "неправильні" погляди лектора на ЛГБТ+ спільноту.

Ініціаторами відміни лекції виступила організація Gender Zed. При цьому на бік Чаплигіна стала велика кількість інтернет-користувачів, які масово підтримали соціолога.

"Телеграф" вирішив розібратися у події та проаналізувати доводи обох сторін.

З чого почався скандал і хто став ініціатором скасування лекції

Правозахисна організація Gender Zed написала посаду про те, що у бізнес-школі при Києво-Могилянській академії має відбутися лекція Сергія Чаплигіна, якого вони вважають "гомофобом".

За словами Gender Zed, на своїй сторінці у Facebook соціолог часто коментує все, що пов’язане з ЛГБТ+ людьми як в Україні, так і у світі.

"Наприклад, ось що він написав про підтримку прайд-місяця Музеєм Ханенків: "На людину всім цим борцям за права ЛГБТ глибоко начхати. Їхньою метою є знищення нашої цивілізації та створення на її руїнах "відкритого суспільства" — глобалістичного та тоталітарного". Чи правильно давати майданчик гомофобу в одному з найкращих вишів країни?", — йдеться у повідомленні.

На звернення Gender Zed відреагували у Києво-Могилянській академії та скасували лекцію Чаплигіна. При цьому організація прийняла цю звістку за "особисту перемогу".

"Могилянка прокомунікувала з нами і повідомила про відміну лекції. Дякуємо нашому передплатнику, який повідомив нам про цю ситуацію. Дякуємо адміністрації академії за швидку реакцію! Як вони самі і написали: "Могилянка завжди була, є і буде місцем свободи, толерантності та безпеки". Чого бажаємо й іншим навчальним закладам, які навчають українську молодь", — йдеться у повідомленні.

Реакція Сергія Чаплигіна

Відомий український історик, соціолог та громадський діяч Сергія Чаплигін прокоментував новину про відміну своєї лекції в Києво-Могилянській академії.

За його словами, " немає жодної гомофобії. Це термін політичної риторики та інструмент для запровадження ЛГБТ-цензури". Також він наголосив, що під час проведення лекцій ніколи не дозволяє собі робити щось аморальне чи протизаконне.

"Я на своїх лекціях не матюкаюсь, не розповсюджую порнографію, не ображаю своїх опонентів, не пропагую аморальний спосіб життя, не пропоную студентам вживати наркотичні речовини…"

Я, всього лише, розповідаю об’єктивну онтологічність світу, трансцендентний порядок речей, морфологію та динаміку стилів мислення людини та особистість у її якісній соціальній визначеності”, — написав Чаплигін.

Він вважає, що таким чином на нього чиниться тиск з боку академії.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж активно почали підтримувати лектора в коментарях та звинувачувати "Могилянку" в отриманні нескінченних грантів та маніпуляціях на темах рівності, гендеру та ЛГБТ+.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Kyiv Pride прийшли працівники ТЦК і організатори заходу одразу заявили про обмеження прав ЛГБТ-спільноти. Представники та учасники прайд-руху наголосили, що розуміють важливість мобілізації та заходів щодо її забезпечення, але бачать у цьому утиск ЛГБТ-спільноти.