Укр

Почему в Верховной Раде нет каминг-аутов? ЛГБТ-активистка дала объяснение

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Верховная Рада
Верховная Рада. Фото Коллаж "Телеграфа"

Люди на высоких должностях предпочитают скрывать свою нетрадиционную ориентацию

Спрашивать украинцев об их сексуальной ориентации хоть в повседневной жизни, хоть на службе в ВСУ или государственных органах недопустимо. А тем более – создавать какие-то "реестры".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. Она объяснила, почему в ВСУ и среди политиков так мало каминг-аутов.

Больше читайте в публикации: "Думаете, среди депутатов нет геев? — ЛГБТ-активистка о гомофобии в ВСУ, мобилизации женщин и традиционных ценностях".

— Если будут созданы какие-то официальные реестры, то конечно такого делать нельзя. Но все остальное находится в сфере межличностных отношений. Человек, который будет ощущать поддержку от окружающих, ни в коем случае не будет скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Если есть язык ненависти, унижение, конечно, очень трудно сказать о себе открыто, — говорит активистка.

При этом она объяснила, почему люди предпочитают скрывать свою ориентацию в армии.

— На высоких должностях, конечно. То же с депутатами Верховной Рады. Вы думаете, среди них нет геев? А почему они об этом не говорят открыто? Чем выше должность, тем больше этот фактор будет влиять. У человека возникает чувство, будто от этого будет зависеть карьерный рост. И это может быть так, — предположила правозащитница.

Она вспомнила антимайданы, на которых видели проплаченных людей, которых нанял "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

— Они заплатили людям, раздали им радужные флаги и думали, что это будет провокация против ЛГБТ-людей. И дальше понеслось в СМИ то об одном, то о другом депутате, что они якобы геи. То есть, некоторые люди до сих пор считают, что сказать о том, что человек гей или лесбиянка — это дискредитация, — говорит председатель организации "Инстайт".

Говоря о том, как военные называют врагов на фронте, она объяснила: вопрос в том, какие смыслы вкладывают в это бойцы ВСУ.

— У нас очень много дискуссий велось по этому поводу. Мы стали называть русских этим словом, пытаясь их унизить по сравнению с геями. И это ужасно. Мне хочется, чтобы люди это наконец-то поняли. Я знаю очень много случаев, и не только в Украине, когда из-за таких травлей людей доводили до самоубийства, — подытожила Елена Шевченко.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", есть ли ЛГБТ-батальоны в украинской армии.

Теги:
#Верховная Рада #ЛГБТ #Гэй #Елена Шевченко #Каминг-аут