Почему в Верховной Раде нет каминг-аутов? ЛГБТ-активистка дала объяснение

Люди на высоких должностях предпочитают скрывать свою нетрадиционную ориентацию

Спрашивать украинцев об их сексуальной ориентации хоть в повседневной жизни, хоть на службе в ВСУ или государственных органах недопустимо. А тем более – создавать какие-то "реестры".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. Она объяснила, почему в ВСУ и среди политиков так мало каминг-аутов.

Больше читайте в публикации: "Думаете, среди депутатов нет геев? — ЛГБТ-активистка о гомофобии в ВСУ, мобилизации женщин и традиционных ценностях".

— Если будут созданы какие-то официальные реестры, то конечно такого делать нельзя. Но все остальное находится в сфере межличностных отношений. Человек, который будет ощущать поддержку от окружающих, ни в коем случае не будет скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Если есть язык ненависти, унижение, конечно, очень трудно сказать о себе открыто, — говорит активистка.

При этом она объяснила, почему люди предпочитают скрывать свою ориентацию в армии.

— На высоких должностях, конечно. То же с депутатами Верховной Рады. Вы думаете, среди них нет геев? А почему они об этом не говорят открыто? Чем выше должность, тем больше этот фактор будет влиять. У человека возникает чувство, будто от этого будет зависеть карьерный рост. И это может быть так, — предположила правозащитница.

Она вспомнила антимайданы, на которых видели проплаченных людей, которых нанял "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

— Они заплатили людям, раздали им радужные флаги и думали, что это будет провокация против ЛГБТ-людей. И дальше понеслось в СМИ то об одном, то о другом депутате, что они якобы геи. То есть, некоторые люди до сих пор считают, что сказать о том, что человек гей или лесбиянка — это дискредитация, — говорит председатель организации "Инстайт".

Говоря о том, как военные называют врагов на фронте, она объяснила: вопрос в том, какие смыслы вкладывают в это бойцы ВСУ.

— У нас очень много дискуссий велось по этому поводу. Мы стали называть русских этим словом, пытаясь их унизить по сравнению с геями. И это ужасно. Мне хочется, чтобы люди это наконец-то поняли. Я знаю очень много случаев, и не только в Украине, когда из-за таких травлей людей доводили до самоубийства, — подытожила Елена Шевченко.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", есть ли ЛГБТ-батальоны в украинской армии.